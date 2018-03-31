Ничья бывает дороже победы — «Неман» на добавленных минутах спас матч с «Витебском»





Не успели еще утихнуть страсти по хоккейному финалу, где «Неман» бьётся против «Юности», в пятницу вечером в Гродно вернулся большой футбол. В первом туре чемпионата гродненцы в родных стенах принимали «Витебск» и добились ничьей уже в компенсированное время.

На первом поединке присутствовали около 1500 человек. В холодную погоду для болельщиков перед игрой организовали горячее питание: пограничники раздавали солдатскую кашу и чай. Перловки с тушёнкой ребята не жалели и накладывали по огромному черпаку.

— Это, чтобы второй раз не подходили, — улыбался человек в «гражданке», помогавший бойцу на полевой кухне.









Матч начался с молчания гродненских фанатов — они вывесили баннер с эмблемой клуба и надписью: «Гродна смуткуе». Кстати, в нынешнем году гродненское фан-движение отмечает 20-летие своего создания. По этому случаю ребята надели новые розы с соответствующей эмблемой.

















Тем временем, на поле разгоралась настоящая борьба. Последний раз гродненцы выигрывали стартовый матч чемпионата в 2013 году. Проблемы у хозяев начались уже в первом тайме: гости здорово держали мяч и уверенно действовали в защите. А на 26-ой минуте «Витебск» открыл счёт в красивой атаке, которую начал вратарь Гущенко, а закончил — нападающий Антон Матвеенко.

«Неман» пытался расшевелить игру, но у подопечных Игоря Ковалевича не получалась игра в центе поля. После матча наставник гродненцев рассказал, что Жуковский и Цеслюкевич выпали из игры, поэтому пришлось их заменить. На поле во втором тайме появились Мукам и Януш. Гродненцы заиграли активнее: мяч стал быстрее перемещаться от защитников к нападающим, но гола всё не было. Все забросы на Квашука не увенчались успехом — единоборства выигрывал защитник Золотов. Вообще, вся защита гостей: Золотов, Клопоцкий, Наумов и Скитов смотрелась здорово.

























«Неман» спас матч на 92-ой минуте. Вячеслав Глеб протолкнул мяч после навеса с углового и сравнял счёт.









После финального свистка фанасткий сектор устроил перформанс: над стадионом в небо взлетел фейерверк, а фанаты растянули над сектором баннер, посвящённый 100-летию БНР.





















Главный тренер «Витебска» Сергея Ясинский поблагодарил сотрудников стадиона за подготовку газона:

— У нас в Витебске ещё лежит снег, а в Гродно, несмотря на такую позднюю весну, подготовили хороший газон.

Игорь Ковалевич поблагодарил своих подопечных за бойцовский характер и признал, что игроки совершали много невынужденных пасов назад.

— Появление на поле Януша, Мукама и Глеба усилили нашу игру. Бывают матчи, когда ничья дороже победы. Этот гол в концовке придаст нам уверенности в следующих играх.