В Витебском районе сотрудники милиции проводят рейды на предмет обеспечения сохранности семян, ГСМ и прочих ТМЦ

Сотрудники Витебского РОВД в преддверии массовых весенне-полевых работ с целью предотвращения хищений товарно-материальных ценностей на объектах агропромышленного комплекса проводят рейдовые мероприятия.

По словам заместителя начальника райотдела внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности Андрея Абушкевича, от результатов проведения посевной кампании зависят будущий урожай и продовольственное благополучие людей.

— Поэтому обеспечение сохранности посевного фонда, горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей сельскохозяйственных организаций, а также предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений — основная задача правоохранительных органов, — пояснил сотрудник Витебского РОВД.

Милиционерами обследуются места хранения посевного фонда, ядохимикатов, минеральных удобрений и других товарно-материальных ценностей на предмет их технической укрепленности и защищенности от преступных посягательств. Также осуществляется контроль за сохранностью горюче-смазочных материалов на заправочных пунктах сельхозпредприятий, порядком их отпуска и расходования. Особое внимание уделяется проверкам несения службы сторожевой охраны. Работа сотрудников РОВД направлена на выявление и пресечение фактов нахождения работников сельскохозяйственных организаций на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, фактов бесхозяйственности во время проведения сельскохозяйственных работ.

— Сотрудниками райотдела внутренних дел проведено 32 рейдовых мероприятия, в том числе 15 — в ночное время, по изучению в сельхозорганизациях условий хранения ТМЦ. По их результатам внесено 25 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Правоохранители продолжают выступления в трудовых коллективах хозяйств, осуществление инструктивных бесед с работниками, ответственными за хранение товарно-материальных ценностей. С нашей стороны руководителям сельхозорганизаций внесены предложения по охране мест хранения ТМЦ силами подразделений Департамента охраны МВД, оборудованию их системами видеонаблюдения, — пояснил Андрей Абушкевич.

Правоохранитель напомнил, согласно ст. 10.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое хищение влекут наложение штрафа в размере до 30 базовых величин или административный арест. Под мелким понимается хищение имущества юридического лица в сумме, не превышающей 10-кратного размера базовой величины. Если же сумма похищенного превысит установленный законодательством предел, наступает уголовная ответственность.

Тайное похищение имущества (кража) наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок (статья 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Физическое состояние тружеников села также находится на постоянном контроле. В связи с этим следует напомнить: за нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере от одной до десяти базовых величин (часть 2 статьи 17.3 Кодекса об административных правонарушениях).

Рейды мобильных милицейских групп по объектам АПК продолжаются. Правоохранители надеются на помощь сознательных граждан.

— Если кто-либо располагает информацией о фактах хищения товарно-материальных ценностей, нарушения трудовой дисциплины, нахождения тружеников (в том числе сторожей) на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефонам: 48-78-54, 57-53-93; 8(029)513-53-93 (МТС), 8(029)327-22-02 (Велком) или 102. Анонимность гарантируется, — Андрей Абушкевич призывает жителей района проявить свою гражданскую позицию и взаимодействовать со стражами порядка.

Татьяна Диканова

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