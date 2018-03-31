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Город воспоминаний: солдат Армии Андерса

31.03.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Могила жителя д. Самойловичи Стефана (Степана) Тимошика на польском военном кладбище в Монтекассино (Италия).

Сведений о Степане Тимошике дошло до нас очень мало, практически ничего о нем не знают и ныне живущие родственники. Каких-то его документов и личных вещей за давностью лет тоже не сохранилось.

А история вкратце такова. В период «первых Советов» (1939 – 1941 гг.) на Степана написал донос в НКВД один из жителей Березы, обвинивший земляка в публичном расхваливании польского времени. Степан был сослан в Сибирь.

Во второй половине 1941 года на территории СССР по соглашению между советским правительством и польским правительством в изгнании из польских граждан, находившихся на территории СССР, формируется армия под командованием польского генерала Владислава Андерса. В ее составе были также и белорусы. Были в ней и уроженцы Березовщины.

В 1943 г. армия преобразована во 2-й польский корпус в составе британской армии, который в 1944 г. сражается на итальянском фронте. С января по май 1944 г. союзники в тяжелых боях безуспешно пытались прорвать немецкую оборону у горного монастыря в районе Монтекассино. В ходе четвертого, майского, штурма особо отличился 2-й польский корпус, правда, победа над немцами далась ему дорогой ценой.

Степан Тимошик, военнослужащий 12-го Подольского уланского полка, погиб 15 мая.Город воспоминаний: солдат Армии Андерса

Город воспоминаний: солдат Армии Андерса

Город воспоминаний: солдат Армии Андерса

После войны его личные вещи (кисет, обручальное кольцо, нательный крест и др.) и награды были переданы родным. В Березе ныне проживает внучка Степана и более дальние родственники. Некоторые из них по возможности посещают его могилу в Монтекассино.

Фото Джованни КАПРА.

 
 
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Могила жителя д. Самойловичи Стефана (Степана) Тимошика на польском военном кладбище в Монтекассино (Италия).
 
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