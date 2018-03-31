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Дарьей Копачёвой может гордиться не только ее семья и школа, но и весь район.

31.03.2018 — Разное | Зара над Сожам (Корма)  
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Учащейся 8 класса Лужковского ДСБШ Дарьей Копачёвой по праву может гордиться не только ее семья и школа, но и весь район.

Дарьей Копачёвой может гордиться не только ее семья и школа, но и весь район.
В середине марта состоялись Республиканские соревнования по выполнению нормативов физкультурно-оздоровительной программы Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь среди учащихся учреждений общего среднего образования, расположенных в сельской местности – 2018. Они проводились в 4 этапа: первый – массовые соревнования в учреждениях образования (приняли участие 106413 человек); второй – районные и городские соревнования (16667 человек); третий – областные (1494 человека) и четвертый – финальные соревнования среди сборных команд областей и г. Минск. В финале, который прошел в г. Могилёв, за победу боролись 144 учащихся из команд-победителей областных этапов из 6 регионов страны. В составах команд соревновались юноши и девушки (11 – 16 лет) по 2 человека в каждой возрастной группе. В программу для девушек вошли следующие состязания: наклон вперед из положения сидя; челночный бег 4х9 м; поднимание туловища из положения лежа на спине за 60 сек; прыжок в длину с места; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; бег: 30 м., 1000 м. Победителем в финале стала команда Витебской области. А наша юная землячка Дарья Копачёва завоевала почетное третье место и была награждена Дипломом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и медалью за III место в личном зачете среди девушек в возрастной категории 13 лет.
К столь высокому результату по легкой атлетике (многоборью) девушка шла уже давно. Увлечение спортом берет свои истоки еще в начальных классах. Именно тогда Дарья начала заниматься в секции, которую вел и продолжает вести в Лужковской школе Александр Якутович. К слову, ему удалось заинтересовать немало школьников. Уже с 6 класса Даша начала ездить на областные соревнования. Немаловажным для достижения высоких результатов оказалось и то, что в семье школьницу постоянно поддерживают ее близкие. Да и тяга к спорту – тоже семейная черта. Например, сестра Дарьи Анна тоже неоднократно занимала призовые места в различных состязаниях и первенствах, в том числе и областных.
Когда Даше сообщили, что она вошла в состав областной сборной и ей предстоит выступать на республиканском уровне, она очень волновалась. Но, приехав на место, сумела настроиться, сконцентрироваться и в итоге вошла в тройку сильнейших. На соревнованиях наша участница отметила наиболее удачным для себя челночный бег, а вот длинная дистанция оказалась самым сложным заданием, но и с ним она справилась достойно.
В будущем Дарья планирует связать свою жизнь со спортом. И, судя по ее целеустремленности и ответственности, задуманное удастся воплотить в жизнь.
Олеся ШУТИКОВА
Фото из личного архива Д. Копачёвой

 
Теги: Минск
 
 
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Учащейся 8 класса Лужковского ДСБШ Дарьей Копачёвой по праву может гордиться не только ее семья и школа, но и весь район. В середине марта состоялись...
 
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