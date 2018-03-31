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История преодоления: 42 медали, регулярные гонки на колясках и купание в проруби

31.03.2018 — Разное | Вечерний Бобруйск  
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Константин Должецкий – прикован к коляске уже 16 лет. Это не мешает вести ему активный образ жизни. Он участвует в различных соревнованиях, рыбачит, работает инструктором по физкультуре в реабилитационном лагере и даже «моржует».

Константин Должецкий

Чаще всего Константин участвует в гонках на коляске. Большая часть из завоеванных им наград ­– именно за это. Мужчина вспоминает, как все начиналось – он тогда был в реабилитационном лагере, курсантом. Были объявлены заезды на 2, 3 и 10 километров. Сам он хотел попробовать себя на дистанции в три километра, но приятель решил пошутить над ним, и записал на 10 километров.

– Мне ничего не оставалось, кроме как проехать «десятку». Результата я не помню, все-таки первый опыт. В конце заезда и чувствовал себя прекрасно, только мозоли на руках натер. Врачи в лагере мне потом сказали, что они человека с переломом шеи, который себя после такого заезда себя хорошо чувствует, первый раз видят, – делиться воспоминаниями Константин.

Сейчас он не представляет себе жизни без вот таких соревнований. Ежегодно осенью ездит на республиканскую спартакиаду для инвалидов-колясочников в Мозыре и Витебске, посещает традиционный спортивный праздник-мемориал имени Николая Колбаско (колясочник, который в 1990 году был избран народным депутатом Верховного Совета Республики Беларусь) в Минске, отдельно мужчина вспоминает о велозабеге в Налибокской пуще, организованном ООН. В нем принимали участие и колясочники, и велосипедисты. Ехать пришлось по «гравийке», дистанция – 22 километра. Остановился мужчина за весь путь только 1 раз, для того, чтобы попить воды.

На счету Константина 42 медали, большая часть из них завоевана на гонках на коляске, также мужчина часто соревнуется в фигурной езде.

Награды Константина

С 2016 года у мужчины появилась еще одна полезная привычка – купаться в проруби на Крещение. Друзья предложили ему окунуться с их помощью, Константин согласился не раздумывая. С тех пор он делает это каждую зиму.

Купание происходит так: мужчина подъезжает к самому краю проруби, в которой его уже ждет друг. Он берет Константина на руки и опускается в воду так, чтобы с головой окунулись оба.

– Ощущения, конечно, нравятся! – не скрывает эмоций мужчина. –Только в сам момент, когда тело погружается в воду, конечно, очень холодно. А потом – легкость во всем теле, подъем душевный и жарко, несмотря на то, что на улице холод. Даже не хочется одеваться сразу.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Константин Должецкий – прикован к коляске уже 16 лет. Это не мешает вести ему активный образ жизни. Он участвует в различных соревнованиях, рыбачит, работает...
 
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