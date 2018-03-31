В Оршанском районе мужчина несколько раз ударил милиционера ножом

УВД Витебского облисполкома информирует о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 14 и ст. 362 УК РБ в отношении 48-летнего жителя Оршанского района, который напал с ножом на милиционера.



Инцидент произошел в минувший четверг, 29 марта, в н.п. Химиничи. По месту нахождения мужчины прибыли участковый инспектор милиции и оперуполномоченный, намереваясь проверить информацию о его причастности пожару в н.п. Погостик. Отмечается, что мужчина вел себя агрессивно, а при попытке задержания оказал правоохранителям ожесточенное сопротивление, нанеся одному из них несколько ножевых ранений. Кроме того, в ходе противостояния с милиционерами, злоумышленник распылил слезоточивый газ…

Местному жителю удалось скрыться, однако уже вскоре он был задержан неподалеку от деревни Дятлово.