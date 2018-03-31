|
В Оршанском районе мужчина несколько раз ударил милиционера ножом
31.03.2018 — Разное | Варяг-пресс
УВД Витебского облисполкома информирует о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 14 и ст. 362 УК РБ в отношении 48-летнего жителя Оршанского района, который напал с ножом на милиционера.
Местному жителю удалось скрыться, однако уже вскоре он был задержан неподалеку от деревни Дятлово.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УВД Витебского облисполкома информирует о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 14 и ст. 362 УК РБ в отношении 48-летнего жителя Оршанского района, который напал с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)