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Первый в Бресте McDonald's откроют в 2019 году

31.03.2018 14:12 — Разное | Заря (Брестская обл.)  
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28 марта состоялась встреча председателя Брестского горисполкома с представителями Унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны».  Данная компания  стала победителем по итогам аукциона с условиями на право проектирования строительства капитальных строений в городе. 

 

На днях  «КСБ Виктори Рестораны» получила основные разрешительные документы, дающие право на проектирование и дальнейшее строительство объекта. В начале марта предприятие перечислило в городской бюджет оговоренную контрактом сумму за право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта общественного питания.

В 2019 году новый ресторан известной мировой сети  появится  в микрорайоне Ковалево, на улице 28 июля, неподалеку от супермаркета «Микс». 

 

Данная локация выбрана не случайно: пересечение улиц Варшавское шоссе и 28 июля являются, своего рода, транзитным узлом. Такое выгодное расположение вкупе с узнаваемыми во всем мире «золотыми арками» сделают «McDonald’s» местом притяжения, как для брестчан, так и для гостей нашего пограничного города. Одновременно это повысит туристическую привлекательность Бреста.

Согласно эскизу, сегодня на месте будущего McDonald’s находится платная парковка для автомобилей в окружении деревьев. По словам представителей «КСБ Виктори Рестораны», в ходе возведения объекта зеленая зона будет сохранена в первозданном виде.   

 

С открытием нового ресторана McDonald’s на соседних перекрёстках будет улучшена транспортная инфраструктура, модернизированы светофорные объекты. Также будут учтены интересы автомобилистов. Речь идет о большой  открытой парковке возле ресторана, которая будет бесплатной и общедоступной, как для  посетителей, так и жителей микрорайона Ковалево и горожан. 

Также будет благоустроен «живой» забор из цветов, отделяющий территорию ресторана от дороги, что предотвратит возможность появления детей и прохожих на проезжей части. Улучшения смогут оценить не только посетители McDrive и автолюбители, но и все проживающие поблизости горожане. 

 

Планируется, что в инфраструктуру будущего ресторана войдут: летняя терраса, детская игровая площадка, а также линия автораздачи, что позволит, не выходя из автомобиля, получить свой заказ.

В планах у инвесторов  —  удивить брестчан  необычными решениями. Подробности станут известны ближе к осени.

Построить к 1000-летию города. Такую задачу поставил Александр Рогачук перед инвесторами. 

- Учитывая сроки, мы планируем реализовывать  проект в несколько этапов. Первый  включает в себя поиск проектной организации и, непосредственно,  создание самого проекта будущего заведения. Работа в этом направлении уже идет. Ориентировочно окончательные очертания на бумаге  появятся к 4 кварталу этого года. Следующий шаг —  выбор ответственного подрядчика и строительство объекта, — пояснили в компании «КСБ Виктори Рестораны».

По предварительным данным, первый «Биг Мак» в новом заведении быстрого питания будет подан в год празднования масштабного юбилея.

 
Теги: Брест
 
 
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Ресторан известной мировой сети появится в микрорайоне Ковалево, на улице 28 июля, неподалеку от супермаркета «Микс»
 
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