В Бресте сотрудники ОСВОДа сняли ребенка со льда реки

Вчера, 30 марта, в середине дня в Бресте внимание прохожих привлек мальчик, который без сопровождения взрослых вышел на лед р. Мухавец. Как сообщили в областном совете Общества спасения на водах (ОСВОД), соответствующая информация поступила от очевидцев около 14:00. На вид ребенку было около 8 лет.



Отмечается, что на момент, когда спасатели добрались к ребенку, одежда последнего была полностью мокрой. Для обогрева мальчика доставили на спасательную станцию, откуда его забрали медики.

Ранее сообщалось о том, что в Могилевской области со дна реки подняли утонувшего мальчика .