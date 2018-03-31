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В Бресте сотрудники ОСВОДа сняли ребенка со льда реки

31.03.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Вчера, 30 марта, в середине дня в Бресте внимание прохожих привлек мальчик, который без сопровождения взрослых вышел на лед р. Мухавец. Как сообщили в областном совете Общества спасения на водах (ОСВОД), соответствующая информация поступила от очевидцев около 14:00. На вид ребенку было около 8 лет.

Отмечается, что на момент, когда спасатели добрались к ребенку, одежда последнего была полностью мокрой. Для обогрева мальчика доставили на спасательную станцию, откуда его забрали медики.

Ранее сообщалось о том, что в Могилевской области со дна реки подняли утонувшего мальчика.

 
Теги: Брест
 
 
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Вчера, 30 марта, в середине дня в Бресте внимание прохожих привлек мальчик, который без сопровождения взрослых вышел на лед р. Мухавец. Как сообщили в областном...
 
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