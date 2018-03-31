В Бресте привели в порядок парк воинов-интернационалистов - фото

Сегодня, 31 марта 2018 года, на территории Московского района г. Бреста состоялся субботник по наведению порядка и благоустройства.



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Сотрудники администрации Московского района г. Бреста совместно с активистами РОО «Белая Русь» трудились над наведением порядка на территории парка воинов-интернационалистов.



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Московский комитет ОО «БРСМ» г. Бреста провел субботник на территории Храма Рождества Христова в рамках республиканской акции «Восстановление святынь Беларуси».

Данное мероприятие проводится в рамках месячника по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города и области, который стартовал 12 марта и продлится до 28 апреля.