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В Бресте привели в порядок парк воинов-интернационалистов - фото
31.03.2018 15:28 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 31 марта 2018 года, на территории Московского района г. Бреста состоялся субботник по наведению порядка и благоустройства.
Сотрудники администрации Московского района г. Бреста совместно с активистами РОО «Белая Русь» трудились над наведением порядка на территории парка воинов-интернационалистов.
Московский комитет ОО «БРСМ» г. Бреста провел субботник на территории Храма Рождества Христова в рамках республиканской акции «Восстановление святынь Беларуси».
Данное мероприятие проводится в рамках месячника по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города и области, который стартовал 12 марта и продлится до 28 апреля.
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Сегодня, 31 марта 2018 года, на территории Московского района г. Бреста состоялся субботник по наведению порядка и благоустройства. Сотрудники администрации...
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