В Польше по техническим причинам остановился поезд до Бреста, многие пассажиры не успевают на пересадку. Что делать?

Сегодня днем произошла внеплановая остановка поезда, следовавшего из Варшавы в Брест. Среди пассажиров много белорусов. У минчан, в частности, куплены билеты на поезд из Бреста в столицу, на который они теперь рискуют опоздать. В пассажирской авиации на такой случай есть определенный алгоритм действий, а как быть пассажирам железнодорожного транспорта?



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О произошедшем корреспонденту Onliner.by рассказал наш читатель Александр.

— В Варшаве сели на поезд до Бреста (№128). Белорусов в нем очень много, едут семьями. Я сам с женой и двумя детьми. Все было спланировано: приезжаем в Брест, есть 50 минут на пересадку на поезд до Минска. Ничего сложного, это же железная дорога, — говорит мужчина.

Однако еще на территории Польши состав остановился.

— Ничего не понятно, стали в каком-то поле. Сначала говорили, что локомотив столкнулся с лесовозом. Я ходил смотреть, никаких серьезных повреждений не заметил. Но, говорят, все должно быть оформлено подобающим образом. И якобы эта процедура займет около 100 минут, то есть почти два часа. Вот стоим. Люди нервничают, все понимают, что мы не успеваем на пересадку. Что делать? Никто ничего не знает. Поляки тоже разводят руками: никакой информации.

Затем появились другие слухи.

— Говорят уже, что поезд то ли на какую-то палку наехал, то ли у него неполадки с тормозной системой. Стоим довольно долго, решения нет.

Корреспондент Onliner.by выяснил в Белорусской железной дороге, что в случае, если опоздание поезда на станцию составит час и более и по этой причине пассажиры не успеют на пересадку, им будет возвращена полная стоимость билетов.

Если задержка поезда составит менее часа, то часть стоимости «сгоревших» билетов будет удержана.

Так или иначе, скорее всего, пассажирам придется ждать другого поезда из Бреста в Минск. Ближайший подходящий им состав (с учетом предполагаемого опоздания) отправляется в 18:56 и прибудет в столицу в 22:22.

Впрочем, не исключено, что все будет благополучно и белорусы успеют на поезд. Нередко бывает так, что поезд нагоняет часть потерянного времени.