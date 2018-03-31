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Пьяный водитель на Citroen вылетел с дороги и врезался в дерево
Рано утром 31 марта пьяный водитель Citroen Xsara врезался в дерево. Он и его пассажир госпитализированы.
Авария произошла около 5 часов утра. Автомобиль Citroen Xsara ехал по улице Казинца со стороны улицы Корженевского в направлении улицы Кижеватова. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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24-летний водитель и 25-летний пассажир Citroen с травмами были доставлены в больницу.
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