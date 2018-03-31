Пьяный водитель на Citroen вылетел с дороги и врезался в дерево

Рано утром 31 марта пьяный водитель Citroen Xsara врезался в дерево. Он и его пассажир госпитализированы.



Фото: ГАИ Минска

Авария произошла около 5 часов утра. Автомобиль Citroen Xsara ехал по улице Казинца со стороны улицы Корженевского в направлении улицы Кижеватова. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.













24-летний водитель и 25-летний пассажир Citroen с травмами были доставлены в больницу.





Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.