«Становление и развитие аптечного дела в Бресте»: от средневековья до начала ХХ века - фото

30 марта 2017 года, ровно год назад, в Брестском областном краеведческом музее прошла первая встреча нового проекта «18 квартал», который собирает людей, интересующихся 1000-летней историей родного города. В этот раз разговор пошел о брестских аптеках, истории их появления, становления, развития в разные периоды городской истории.



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Сотрудники музея познакомили гостей с исторической экспозицией музея. В. Ф. Сосонкина, председатель клуба по истории фармации, провизор с многолетним опытом, рассказала о «Становлении и развитии аптечного дела в Бресте» от средневековья до начала ХХ века.

Первая городская аптека упоминается в 1495 году. она была организована при шпитале брестской еврейской общины. Из Инвентарной книги 1566 года известно об аптеке Станислава на рыночной площади Берестья.



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В 1533 функции аптекарей по изготовлению и продаже простейших лекарств выполняли брестские цирюльники. В 1624 появилась аптека при женском монастыре, в документах 1630 год упоминается аптекарь и бургомистр Станислав Бобровский. Его аптека на рыночной площади уже тогда имела металлические ставни для защиты от внешнего проникновения.

Деятельность аптек всегда контролировали врачи. Это касалось, как изготовления лекарств аптекарями, так и привозных медикаментов, на которые поставщики уже в те времена предоставляли сертификаты.

В середине 17 века есть упоминание об аптекаре и городском депутате Лукаше Поморжанском и деятельности при костеле иезуитов аптеки с фармакологичекой лабораторией, где среди прочего изготавливались спиртосодержащие препараты. Кроме лекарств собственного приготовления в аптеке продавались привозные препараты из Африки Америки...

18 век – аптека при шпитале униатского общества Святого Николая.

В рассказе Валентины Сосонкиной история аптечного дела плотно связана с историей не только города Бреста, но и страны.

Император Российской Империи решил снести старинный город и построил на его месте крепость. Первый госпиталь на мысе Катин Бор располагал небольшим помещением для аптеки и помещениями, где могли жить ученики аптекаря. В проекте госпиталя - ледяной склад для хранения лекарств и ингредиентов.

К 1885 году в Брест было уже 5 аптек., в 1899 открыта железнодорожная больница и аптека при ней.

В 1910 в городе насчитывалось 7 частных аптек, 3 из них располагались в арендованных помещениях на улице Шоссейной. Уже тогда работал химико- биологический кабинет для исследований и анализа лекарственных средств. Все брестские аптеки имели категорию «нормальная», что давало правом изготовления лекарств, руководители- только фармацевты с высшим образованием, полученным в европейских вузах своего времени. Кроме изготовления лекарств аптеки занимались закупкой и отправкой для дальнейшей переработки местного лекарственного сырья.

К 1939 году в Брест-над-Бугом работали уже 9 аптек. Лекарства поступали с крупных аптечных складов Варшавы, Люблина и Пинска. Среди брестских аптекарей 10 человек имели звание магистра фармации.

И. Н. Филипук, заведующая аптекой №3 на Советской рассказала об одной из старейших аптек города, которая выполняла свои фармацевтические функции с момента постройки в 1923 году. Сейчас коллектив аптеки составляет 9 человек, здесь проводятся экскурсии и ведется работа с молодыми фармацевтами.

О деятельности аптек в период ВОВ рассказали и поделились воспоминаниями Е. А. Климович, Н.Л. Кайгорода, А. Л. Августинович. В выступлении М. Н. Куличик раскрыта тема перспективного развития государственной аптечной службы Бреста.