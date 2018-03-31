﻿ «Становление и развитие аптечного дела в Бресте»: от средневековья до начала ХХ века - фото. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Становление и развитие аптечного дела в Бресте»: от средневековья до начала ХХ века - фото

31.03.2018 17:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

30 марта 2017 года, ровно год назад, в Брестском областном краеведческом музее прошла первая встреча нового проекта «18 квартал», который собирает людей, интересующихся 1000-летней историей родного города. В этот раз разговор пошел о брестских аптеках, истории их появления, становления, развития в разные периоды городской истории.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54447.php

«Становление и развитие аптечного дела в Бресте»: от средневековья до начала ХХ века - фото

Сотрудники музея познакомили гостей с исторической экспозицией музея. В. Ф. Сосонкина, председатель клуба по истории фармации, провизор с многолетним опытом, рассказала о «Становлении и развитии аптечного дела в Бресте» от средневековья до начала ХХ века.

Первая городская аптека упоминается в 1495 году. она была организована при шпитале брестской еврейской общины. Из Инвентарной книги 1566 года известно об аптеке Станислава на рыночной площади Берестья. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54447.php

«Становление и развитие аптечного дела в Бресте»: от средневековья до начала ХХ века - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54447.php

«Становление и развитие аптечного дела в Бресте»: от средневековья до начала ХХ века - фотоВ 1533 функции аптекарей по изготовлению и продаже простейших лекарств выполняли брестские цирюльники. В 1624 появилась аптека при женском монастыре, в документах 1630 год упоминается аптекарь и бургомистр Станислав Бобровский. Его аптека на рыночной площади уже тогда имела металлические ставни для защиты от внешнего проникновения.

Деятельность аптек всегда контролировали врачи. Это касалось, как изготовления лекарств аптекарями, так и привозных медикаментов, на которые поставщики уже в те времена предоставляли сертификаты.

В середине 17 века есть упоминание об аптекаре и городском депутате Лукаше Поморжанском и деятельности при костеле иезуитов аптеки с фармакологичекой лабораторией, где среди прочего изготавливались спиртосодержащие препараты. Кроме лекарств собственного приготовления в аптеке продавались привозные препараты из Африки Америки...

18 век – аптека при шпитале униатского общества Святого Николая.

В рассказе Валентины Сосонкиной история аптечного дела плотно связана с историей не только города Бреста, но и страны.

Император Российской Империи решил снести старинный город и построил на его месте крепость. Первый госпиталь на мысе Катин Бор располагал небольшим помещением для аптеки и помещениями, где могли жить ученики аптекаря. В проекте госпиталя - ледяной склад для хранения лекарств и ингредиентов.

К 1885 году в Брест было уже 5 аптек., в 1899 открыта железнодорожная больница и аптека при ней.

В 1910 в городе насчитывалось 7 частных аптек, 3 из них располагались в арендованных помещениях на улице Шоссейной. Уже тогда работал химико- биологический кабинет для исследований и анализа лекарственных средств. Все брестские аптеки имели категорию «нормальная», что давало правом изготовления лекарств, руководители- только фармацевты с высшим образованием, полученным в европейских вузах своего времени. Кроме изготовления лекарств аптеки занимались закупкой и отправкой для дальнейшей переработки местного лекарственного сырья.

К 1939 году в Брест-над-Бугом работали уже 9 аптек. Лекарства поступали с крупных аптечных складов Варшавы, Люблина и Пинска. Среди брестских аптекарей 10 человек имели звание магистра фармации.

И. Н. Филипук, заведующая аптекой №3 на Советской рассказала об одной из старейших аптек города, которая выполняла свои фармацевтические функции с момента постройки в 1923 году. Сейчас коллектив аптеки составляет 9 человек, здесь проводятся экскурсии и ведется работа с молодыми фармацевтами.

О деятельности аптек в период ВОВ рассказали и поделились воспоминаниями Е. А. Климович, Н.Л. Кайгорода, А. Л. Августинович. В выступлении М. Н. Куличик раскрыта тема перспективного развития государственной аптечной службы Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 166
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 марта 2017 года, ровно год назад, в Брестском областном краеведческом музее прошла первая встреча нового проекта «18 квартал», который собирает людей,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Васильев: Мы готовы к диалогу с Минэнерго о новых проектах в альтернативной энергетике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Вороновская газета
Газета Праца
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзима
01.04.2018
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Чачэрски весник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижския навины
Инфа-Курьер
Прамень
Радзима

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика