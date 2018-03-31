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В Ленинском районе впервые прошел краеведческий марафон «Я познаю родной край» - фото

31.03.2018 17:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Знания о своей малой родине, знаменитых личностях, традициях и культуре – основные темы краеведческого марафона, который прошел на базе средней школы № 33 г. Бреста 29 марта 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54443.php

В Ленинском районе впервые прошел краеведческий марафон «Я познаю родной край» - фото

Организаторы (комиссия по делам несовершеннолетних, Ленинский РК ОО «БРСМ», ресурсный центр по развитию туризма и краеведения) подготовили для детей увлекательный марафон, состоящий из квестов.

Такая форма проведения мероприятия вызвала неподдельный интерес у ребят. Они с удовольствием проходили испытания, соревновались в знаниях о природе родного края, участвовали в интерактивных викторинах, совершали виртуальные путешествия по историческим местам нашего города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54443.php

В Ленинском районе впервые прошел краеведческий марафон «Я познаю родной край» - фото

Объявляем результаты:

1 место – команда средней школы № 33;

2 место - команда средней школы № 17;

3 место - команда средней школы № 8.

За волю к победе награждена команда гимназия № 3.

Лучшие знатоки истории города Бреста, самые активные участники марафона отмечены сувенирами районного ресурсного центра.

Генеральным спонсором выступило ОАО «Берестейский пекарь».

 
Теги: Брест
 
 
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Знания о своей малой родине, знаменитых личностях, традициях и культуре – основные темы краеведческого марафона, который прошел на базе средней школы № 33 г....
 
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