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В Ленинском районе впервые прошел краеведческий марафон «Я познаю родной край» - фото
31.03.2018 17:30 — Разное | Виртуальный Брест
Знания о своей малой родине, знаменитых личностях, традициях и культуре – основные темы краеведческого марафона, который прошел на базе средней школы № 33 г. Бреста 29 марта 2018 г.
Организаторы (комиссия по делам несовершеннолетних, Ленинский РК ОО «БРСМ», ресурсный центр по развитию туризма и краеведения) подготовили для детей увлекательный марафон, состоящий из квестов.
Такая форма проведения мероприятия вызвала неподдельный интерес у ребят. Они с удовольствием проходили испытания, соревновались в знаниях о природе родного края, участвовали в интерактивных викторинах, совершали виртуальные путешествия по историческим местам нашего города.
Объявляем результаты:
1 место – команда средней школы № 33;
2 место - команда средней школы № 17;
3 место - команда средней школы № 8.
За волю к победе награждена команда гимназия № 3.
Лучшие знатоки истории города Бреста, самые активные участники марафона отмечены сувенирами районного ресурсного центра.
Генеральным спонсором выступило ОАО «Берестейский пекарь».
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Знания о своей малой родине, знаменитых личностях, традициях и культуре – основные темы краеведческого марафона, который прошел на базе средней школы № 33 г....
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