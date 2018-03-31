Задолженность по зарплате перед работниками обанкротившегося витебского ОАО «КИМ» может быть погашена за счет бюджетных средств. Об этом сообщил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время прямой линии с населением региона.



Фото: Игорь Матвеев

Проблема задолженности перед работниками фабрики-банкрота часто звучит на прямых линиях и приемах граждан. Звонок с вопросом о том, когда люди получат заработанные деньги, был и сегодня. Отвечая на него, губернатор сообщил, что Витебский облисполком инициировал подготовку проекта нормативного документа, согласно которому задолженность перед людьми можно будет ликвидировать за счет бюджетных средств. Сейчас проект проходит согласование. Как только документ будет принят, бывшим работникам фабрики начнут выплачивать деньги.

В 2015 году экономический суд признал некогда крупное градообразующее предприятие Витебска банкротом и постановил его ликвидировать. На фабрику был назначен антикризисный управляющий, в обязанности которого входило погашение заявленных кредиторами требований, в том числе задолженности по зарплате, за счет продажи имущества предприятия-банкрота. Но недавно стало известно, что антикризисный управляющий и главный бухгалтер разорившегося предприятия обвиняются в коррупции — они необоснованно начисляли себе завышенную зарплату.

Уголовным делом о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями занимается Витебский городской отдел Следственного комитета. Обвинение по ч.3 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору) предъявлено 54-летнему жителю Барановичей и 57-летней жительнице Витебска.

Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следователи изъяли бухгалтерские документы, журналы регистрации входящей корреспонденции. Проводятся допросы работников предприятия, проверяется причастность обвиняемых к иным фактам хищения. Расследование уголовного дела продолжается.