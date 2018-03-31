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Завтра — Вербное воскресенье
31.03.2018 — Разное | Жыцце Прыдзвiння (Витебск)
По традиции этот праздник отмечается за неделю до Пасхи и нынче выпадает на первоапрельский день. Накануне его заготавливают веточки вербы и во время церковной службы освящают.
Вербное воскресенье выпадает на Великий пост, поэтому не празднуется шумно, с богатым застольем. В этот день не готовят горячие блюда. Кроме пищи, разрешенной в пост, в воскресенье можно употреблять рыбу. А вот работать в праздник нельзя, запрещалось заниматься уборкой, шить, вязать. Приветствовалась пересадка комнатных растений, что по поверью сулило богатство.
Примечали: если в Вербное воскресенье тепло и сухо, то летом будет богатый урожай фруктов; показателем урожайного сезона служило также количество распустившихся сережек; если дул ветер — ждали холодного лета.
Подготовила Нина Столяренко
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По традиции этот праздник отмечается за неделю до Пасхи и нынче выпадает на первоапрельский день. Накануне его заготавливают веточки вербы и во время церковной...
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