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Завтра — Вербное воскресенье

31.03.2018 — Разное | Жыцце Прыдзвiння (Витебск)  
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По традиции этот праздник отмечается за неделю до Пасхи и нынче выпадает на первоапрельский день. Накануне его заготавливают веточки вербы и во время церковной службы освящают.

Завтра — Вербное воскресенье
Издревле считалось, что освященный букетик с почками-котиками охраняет дом от пожаров и прочих несчастий, а хозяев — от болезней и бед. Придя из храма, веточками вербы легко хлестали домочадцев, приговаривая: «Не я бью, верба бьет, здоровья дает». Хранят символ праздника у иконы весь год, а потом сжигают или относят на могилы предков. Главное — не выбрасывать вербу, считалось, что такое отношение к ней провоцирует бедность и болезни.

Вербное воскресенье выпадает на Великий пост, поэтому не празднуется шумно, с богатым застольем. В этот день не готовят горячие блюда. Кроме пищи, разрешенной в пост, в воскресенье можно употреблять рыбу. А вот работать в праздник нельзя, запрещалось заниматься уборкой, шить, вязать. Приветствовалась пересадка комнатных растений, что по поверью сулило богатство.

Примечали: если в Вербное воскресенье тепло и сухо, то летом будет богатый урожай фруктов; показателем урожайного сезона служило также количество распустившихся сережек; если дул ветер — ждали холодного лета.

Подготовила Нина Столяренко

 
 
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По традиции этот праздник отмечается за неделю до Пасхи и нынче выпадает на первоапрельский день. Накануне его заготавливают веточки вербы и во время церковной...
 
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