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До последней пуговицы. В Бресте обсудили проблемы сохранения исторических ценностей
31.03.2018 21:34 — Разное | Виртуальный Брест
Региональный семинар-практикум по проблемам сохранения историко-культурных ценностей Брестчины прошёл 29 марта в университете имени Пушкина.
Автор фото: Алексей ГАНЧУК
Организовала семинар кафедра истории университета. В его работе участвовали как региональные специалисты, так и представители Национальной академии наук Беларуси.
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Региональный семинар-практикум по проблемам сохранения историко-культурных ценностей Брестчины прошёл 29 марта в университете имени Пушкина. Автор фото: Алексей...
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