До последней пуговицы. В Бресте обсудили проблемы сохранения исторических ценностей

Региональный семинар-практикум по проблемам сохранения историко-культурных ценностей Брестчины прошёл 29 марта в университете имени Пушкина.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Организовала семинар кафедра истории университета. В его работе участвовали как региональные специалисты, так и представители Национальной академии наук Беларуси.



Музей быта наших предков



Перед началом семинара-практикума небольшую экскурсию по соседней аудитории провёл замдекана по научной работе, старший преподаватель кафедры истории славянских народов Василий Пилипович. Сейчас в помещении на стеллажах множество предметов, с помощью которых наши предки превращали природу в пищу и одежду, строили жилища. Наверняка в окружении этих вещей лекции по истории наполняются жизнью. Замдекана рассказал о поисках, которые ведут волонтёрские студенческие отряды во время археологических исследований ряда объектов в рамках программы по возрождению и сохранению историко-культурного наследия Брестчины.