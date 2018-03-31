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В Гершонах маршрутное такси попало в ДТП: на проезжую часть упала бетонная опора - фото

31.03.2018 21:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло в Бресте на перекрёстке ул. Кирпичная и Влодавская. Маршрутное такси номер 2 столкнулось с автомобилем Fiat.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54451.php

В Гершонах маршрутное такси попало в ДТП: на проезжую часть упала бетонная опора - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54451.php

В Гершонах маршрутное такси попало в ДТП: на проезжую часть упала бетонная опора - фото

В результате происшествия на проезжую часть упала бетонная осветительная опора, порваны провода.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54451.php

В Гершонах маршрутное такси попало в ДТП: на проезжую часть упала бетонная опора - фото

На месте происшествия работают медики и сотрудники ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54451.php

В Гершонах маршрутное такси попало в ДТП: на проезжую часть упала бетонная опора - фото

Движение было ограничего, водителям приходилось объезжать по встречной полосе участок, куда упала осветительная опора.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54451.php

В Гершонах маршрутное такси попало в ДТП: на проезжую часть упала бетонная опора - фото

 
Теги: Брест
 
 
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ДТП произошло в Бресте на перекрёстке ул. Кирпичная и Влодавская. Маршрутное такси номер 2 столкнулось с автомобилем Fiat. В результате происшествия на проезжую...
 
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