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В Гершонах маршрутное такси попало в ДТП: на проезжую часть упала бетонная опора - фото
31.03.2018 21:34 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло в Бресте на перекрёстке ул. Кирпичная и Влодавская. Маршрутное такси номер 2 столкнулось с автомобилем Fiat.
В результате происшествия на проезжую часть упала бетонная осветительная опора, порваны провода.
На месте происшествия работают медики и сотрудники ГАИ.
Движение было ограничего, водителям приходилось объезжать по встречной полосе участок, куда упала осветительная опора.
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ДТП произошло в Бресте на перекрёстке ул. Кирпичная и Влодавская. Маршрутное такси номер 2 столкнулось с автомобилем Fiat. В результате происшествия на проезжую...
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