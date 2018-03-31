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Социальный эксперимент провели в Вербное воскресенье и День Дурака (смеха) - юмор

01.04.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Человек всегда остаётся человеком. В этой фразе сокрыт глубокий смысл, потому, что каждый из нас, из членов огромного общества, по-своему видит те или иные вещи. Одним из способов понять, каково общество, какие у него критерии и настроение, является проведение социального эксперимента. К примеру – притворится пьяным, больным, упасть на глазах у толпы – кто-то подойдёт?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54462.php

Социальный эксперимент провели в Вербное воскресенье и День Дурака (смеха) - юмор

Сегодня, 1 апреля, совпали сразу два праздника – это Вербное воскресенье и День дурака (смеха, юмора). В социальных сетях энтузиасты провели необычный флешмоб, который совместил эти даты, и показал, какие у людей желания и возможности. Ведь на словах каждый из нас готов оказать помощь, прийти на выручку, бросить всё и, рискуя собственной жизнью, спасти человека, например, из огня. А как на самом деле?

Посетителям двух популярнейших групп Вконтакте города Бреста было предложено простое задание, но никто из них не знал заранее истину, хотя в тексте есть намёки. Легенда была такова, что, якобы, один из сотовых операторов ввел платную переадресацию, отключить данную «фишку» можно только сегодня и только определённым USSD-запросом. Сам запрос при этом был благотворительным перечислением средств для больных детей.

Итак, 1 апреля, Вербное воскресенье, развод, но реальный, с перечислением настоящих средств на благотворительность. Ваша реакция?

И вот тут-то и оказалось, что многие не стали разбираться, а просто ввели на своём телефоне указанный USSD запрос. Естественно, деньги списались.

Первый урок – всегда проверяйте любую информацию, тем более связанную с тем, чтобы выполнить какие-либо манипуляции с вашим мобильным телефоном. Простое «гугление» даёт ясный и чёткий ответ, что это за запрос, и куда и что он отправляет.

Второй урок – не доверяйте никаким источникам информации, в том числе проверенным, всегда думайте сами и делайте выводы самостоятельно, а не за счёт того, что вы где-то услышали или увидели. А вдруг ваш источник информации взломали?

Третий урок – никогда не распространяйте сообщения, в которых вас об этом просят, если вы не уверены или не знаете сами о том факте, который в этом сообщении приводится. Это остановит волну спама.

Четвёртый урок - если вы потеряли что-то материальное по какому-то недоразумению, надо это отпустить, значит кому-то оно нужнее, чем вам. Всё в этом мире связано. Особенно если это просто деньги. Что ушло от вас, то потом и вернётся, зато с вами остаётся то, чего не отнять - мир, радость, покой и благословение. Хуже, когда вы теряете эти бесценные качества.

Перейдём к самому интересному – реакции пользователей. Она печальна, к сожалению. Осознав, что речь идёт о первоапрельском разводе, большинство бросилось жаловаться и даже писать заявления в милицию. Мол, мошенничество, нас обманули, УК РБ и т.д. Некоторые, впрочем, поняв, что это шутка, только посмеялись и пожелали деткам скорейшего выздоровления. Но такие, к несчастью, были в меньшинстве, и их быстро «побили» в комментариях обидевшиеся. Мотивировали это тем, что они часто и так переводят деньги детям, но по своей воле, а не в виде «развода». Забыли только, что USSD запрос для этого универсальный и одинаковый, соответственно, если бы переводили, то были бы с ним знакомы.

Получается, что мы держимся за свою «копейку», по глупости, не разобравшись в ситуации, вводим коды в телефоне, так как переживаем за свои 2 рубля за ненужную услугу. А в реальности, потеряв эти самые 2 рубля, начинаем скандалить и требовать вернуть всё обратно. И где же, люди, ваша доброта, любовь и желание жертвовать и сочувствовать беде другого человека? Куда внезапно всё испарилось, и как высока та цена, которую вы готовы платить за право называться человеком?

В Вербное воскресенье толпа кричала Иисусу – ты наш царь, устилала дорогу цветами. А уже через неделю те же люди кричали – «распни его». Всего 7 дней, от славы до проклятия. И всего 2 рубля, которые, как лакмусовая бумажка дают тебе понять – имеешь ли ты право называться Человеком. Именно так, с Большой буквы.

Ну да ладно… Между тем, администрация групп осознаёт, что подобные манипуляции могут быть кому-то на самом деле неприятны, и возможно, кто-то лишился последних средств на балансе. В связи с этим, как было заявлено чуть позже, всем недовольным вернут деньги на баланс телефонов, это будет организовано сегодня вечером в каждой группе, где было опубликовано сообщение. Всё что нужно, это оставить свой номер телефона и приложить скриншот с СМС о том, что деньги были списаны.

А всех читателей с Днём Дурака (смеха, юмора) и с Вербным Воскресеньем. Делайте добро не словом, а делом, и не зацикливайтесь на мелочах. И помните про те уроки, которые вы сегодня получили, они бесценны.

 
Теги: Брест
 
 
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Человек всегда остаётся человеком. В этой фразе сокрыт глубокий смысл, потому, что каждый из нас, из членов огромного общества, по-своему видит те или иные вещи....
 
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