|
Международный турнир по Workout в Минске
01.04.2018 — Разное | Гомельская Правда
1 апреля в Минске состоялся международный турнир по воркаут «Сила братства», в котором сразились сильнейшие атлеты из Беларуси и России. Мероприятие приурочено к Дню единения народов Беларуси и России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 апреля в Минске состоялся международный турнир по воркаут «Сила братства», в котором сразились сильнейшие атлеты из Беларуси и России. Мероприятие приурочено к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)