﻿ Из-за гранаты в Жлобине эвакуировали 47 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за гранаты в Жлобине эвакуировали 47 человек

13.04.2018 06:08 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

При благоустройстве территории в Жлобине обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Из-за опасной находки были эвакуированы жители близлежащих домов.

Инцидент произошел утром 11 апреля. На место происшествия сразу же прибыли МЧС и милиция. Граната была изъята группой разминирования и переправлена для дальнейшей утилизации.  

 
 
Ссылка на источник 150
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При благоустройстве территории в Жлобине обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Из-за опасной находки были эвакуированы жители...
 
Новости дня
Новости разные
 
13 апреля. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика