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Из-за гранаты в Жлобине эвакуировали 47 человек
При благоустройстве территории в Жлобине обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Из-за опасной находки были эвакуированы жители близлежащих домов.
Инцидент произошел утром 11 апреля. На место происшествия сразу же прибыли МЧС и милиция. Граната была изъята группой разминирования и переправлена для дальнейшей утилизации.
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При благоустройстве территории в Жлобине обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Из-за опасной находки были эвакуированы жители...
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