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Обнаружена новая разновидность космических катастроф

13.04.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Обнаружена новая разновидность космических катастроф

Исследователи под руководством профессора Массачусетского технологического института Карла Родригеса смоделировали поведение черных дыр в звездных скоплениях с учетом эффектов, о которых говорится в теории относительности Эйнштейна.

Астрофизики создали компьютерную модель черных дыр в шаровых скоплениях. Они имитировали эволюцию 24 кластеров, которые вмещали от 200 тысяч до 2 миллионов звезд, на протяжении 12 миллиардов лет. Черная дыра, проходя мимо аналогичного ей объекта, излучает незначительную гравитационную волну.

Две вращающиеся друг возле друга черные дыры сливаются в одну крупную. Предыдущие модели шаровых скоплений учитывали только гравитацию Ньютона, без учета гравитационных волн, предсказанных в теории относительности Эйнштейна.

Источник: БЕЛТА

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Исследователи под руководством профессора Массачусетского технологического института Карла Родригеса смоделировали поведение черных дыр в звездных...
 
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