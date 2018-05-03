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Течение Гольфстрим ослабло, а это грозит изменениями климата

13.04.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Течение Гольфстрим ослабло, а это грозит изменениями климата

Теплое океаническое течение Гольфстрим ослабло до небывалого уровня.

Об этом сообщает ТАСС. Этот процесс начался в 1800-х годах, и за последние 150 лет течение ослабло примерно на 15-20 процентов. Гольфстрим - одно из крупнейших на Земле теплых океанических течений, ширина которого колеблется от 70 до 90 километров, - это часть Атлантического меридионального кругового течения, которое переносит теплые воды из Мексиканского залива вдоль побережья США в Северную Атлантику. Затем оно согревает атмосферу, уходит в глубь Атлантического океана к Антарктиде, а оттуда вновь начинает движение на север. Сейчас это течение ослабло до уровня, небывалого за последние 1600 лет. Процесс ослабления начался в 1800 годах.

Ученые бьют тревогу – это может привести к сильным климатическим изменениям на территории Северной Америки. Прогнозируется, что более частыми и сильными станут наводнения, засухи. По оценке Дэвида Торнэлли, руководителя группы, исследующей Гольфстрим, процесс этот связан с увеличением выбросов в атмосферу углекислого газа, а потому будет продолжаться.

Источник: БЕЛТА

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Теплое океаническое течение Гольфстрим ослабло до небывалого уровня. Об этом сообщает ТАСС. Этот процесс начался в 1800-х годах, и за последние 150 лет...
 
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