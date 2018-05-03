|
Из-за гранаты в Жлобине эвакуировали 47 человек
13.04.2018 10:35 — Разное | Аргументы и факты
Работники одного из жлобинских предприятий занимались благоустройством территории и между двумя домами нашли гранату времен ВОВ. Об опасной находке они и сообщили в МЧС, пишет
Прибывшие на место сотрудники РОВД провели эвакуацию жильцов близлежащих домов и продуктового магазина. Всего на безопасное расстояние удалили 47 человек.
Гранату для дальнейшей утилизации изъяла группа разминирования в/ч 5527.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гранату для дальнейшей утилизации изъяла группа разминирования в/ч 5527.
|
Архив (Разное)
Свежие газеты