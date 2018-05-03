Из-за гранаты в Жлобине эвакуировали 47 человек

Работники одного из жлобинских предприятий занимались благоустройством территории и между двумя домами нашли гранату времен ВОВ. Об опасной находке они и сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА .

Прибывшие на место сотрудники РОВД провели эвакуацию жильцов близлежащих домов и продуктового магазина. Всего на безопасное расстояние удалили 47 человек.

Гранату для дальнейшей утилизации изъяла группа разминирования в/ч 5527.