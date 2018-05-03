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17 апреля — Радоница. Что следует знать о празднике и как вести себя на кладбище

13.04.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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17 апреля — Радоница. Что следует знать о празднике и как вести себя на кладбище
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, Радоница в нашем сознании с самого детства связывает нас с памятью о наших родственниках. Для церковного сознания это нечто большее – возможность помолиться об усопших и с благодарностью вспомнить своих близких. Так получается, что во все время празднования Пасхи на Светлой неделе мы не молимся об умерших. Совсем не потому, что не пристало, а потому, что по смыслу Великого праздника нет нужды просить Господа о прощении грехов для них. Как говорит Церковь словами Отцов: « Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Смерти для души, по сути, нет, есть только некое подобие земного сна для наших тел, которые призваны восстать, как сказано в Писании – для душ будет некая новая плоть. Пасхальные дни настолько наполнены этими переживаниями всеобщего спасения, что мы и не видим нужды в поминальных молитвах для покойников.
Другое дело – Радоница. Это – первый день, самое начало наших молитв об усопших в новом, Пасхальном цикле. В этот день в храмах служатся панихиды и заупокойные литии. В этот день принято ходить на кладбища и там тоже совершать молитвы о родственниках. Это известно, пожалуй, всем. Хотел бы заострить внимание на другом – обычаях, связанных с нашими походами на кладбища. Есть такое действие – катание яйца по могиле со словами: Христос воскресе! Ничего языческого, пожалуй, тут и нет, просто человек делится пасхальной радость с умершим с помощью действий. Как говорится, можно и делать, а можно и не делать – ничего не происходит. Обычай оставлять еду на могиле – остаток благочестивого поведения наших предков, когда на могиле оставляли снедь для перехожих людей – нищих, это – молчаливая просьба о молитве за усопших. Прочитав имя на кресте, человек за скромную еду мог помолиться об умершем. Сейчас таких людей нет и обычай все-таки утратил свою актуальность. Странный пережиток язычества – устраивать тризну с алкогольными возлияниями на могилах – вот это самое больное. Кладбище – место упокоения тел наших родственников. Земля там освящена по особому чину. Кроме того, сами могилы тоже освящаются святой водой. Зачем место памяти доброй осквернять пьянкой и превращать его, простите, в столовку? Курить на кладбище тоже, согласитесь, неуместно. Питайте память о наших родственниках любовью и добрыми молитвами за них. Кладбище – одно из таких мест, где уместно это делать. Даже больше скажу – первые христианские службы проходили на… кладбищах, да-да, на могилах мучеников. Теперь представьте, наши святые места мы превращаем в место непотребств… Думайте сами. Христос воскресе!
С уважением, иерей Геннадий Мартынов, настоятель храма Святой Троицы, п. Рясно
 
 
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Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, Радоница в нашем сознании с самого детства связывает нас с памятью о наших родственниках. Для церковного сознания это...
 
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