|
В Гомеле пропал топ-чиновник. Его не могут найти уже неделю
Фото: sozhnews
Судя по всему, в самом исполнительном комитете сейчас царит неопределенность. Все попытки получить официальный комментарий не увенчались успехом: телефоны председателя, приемной и всех заместителей молчат. По нашей же информации, Александр Ситница, скорее всего, не только не появляется на работе. Похоже, его нет в городе.
Куда же исчез один из региональных топ-чиновников?
«Сильным новостям» удалось узнать, что в начале прошлой недели в отношении председателя Гомельского райисполкома силовые структуры начали проверку на предмет возможной коррупционной деятельности. Никаких уголовных дел пока заведено не было — речь идет только о проверке. Однако практически сразу после ее начала Александр Ситница и перестал появляться на работе и выходить на связь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главу Гомельского райисполкома Александра Ситницу не могут найти уже неделю.
|
Архив (Разное)
Свежие газеты