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В Гомеле пропал топ-чиновник. Его не могут найти уже неделю

13.04.2018 12:17 — Разное | UDF  
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Фото: sozhnews
Главу Гомельского райисполкома Александра Ситницу не могут найти уже неделю. При этом до сегодняшнего дня его имя еще фигурировало на сайте учреждения в занимаемой должности, однако сегодня исчезло.

«Сильным новостям» стало известно, что председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница уже с прошлой недели не появляется на рабочем месте по неизвестным причинам и его не могут найти. Один из региональных топ-чиновников попросту пропал.

В Гомеле пропал топ-чиновник. Его не могут найти уже неделю

Судя по всему, в самом исполнительном комитете сейчас царит неопределенность. Все попытки получить официальный комментарий не увенчались успехом: телефоны председателя, приемной и всех заместителей молчат. По нашей же информации, Александр Ситница, скорее всего, не только не появляется на работе. Похоже, его нет в городе.

Куда же исчез один из региональных топ-чиновников?

«Сильным новостям» удалось узнать, что в начале прошлой недели в отношении председателя Гомельского райисполкома силовые структуры начали проверку на предмет возможной коррупционной деятельности. Никаких уголовных дел пока заведено не было — речь идет только о проверке. Однако практически сразу после ее начала Александр Ситница и перестал появляться на работе и выходить на связь.

 
 
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Главу Гомельского райисполкома Александра Ситницу не могут найти уже неделю.
 
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