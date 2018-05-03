В Гомеле пропал топ-чиновник. Его не могут найти уже неделю



Фото: sozhnews

стало известно, что председатель Гомельского райисполкомауже с прошлой недели не появляется на рабочем месте по неизвестным причинам и его не могут найти. Один из региональных топ-чиновников попросту пропал.Судя по всему, в самом исполнительном комитете сейчас царит неопределенность. Все попытки получить официальный комментарий не увенчались успехом: телефоны председателя, приемной и всех заместителей молчат. По нашей же информации, Александр Ситница, скорее всего, не только не появляется на работе. Похоже, его нет в городе.Куда же исчез один из региональных топ-чиновников?«Сильным новостям» удалось узнать, что в начале прошлой недели в отношении председателя Гомельского райисполкома силовые структуры начали проверку на предмет возможной коррупционной деятельности. Никаких уголовных дел пока заведено не было — речь идет только о проверке. Однако практически сразу после ее начала Александр Ситница и перестал появляться на работе и выходить на связь.