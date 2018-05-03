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Прервали "обет молчания": главный ЛОР-врач Гомельщины прокомментировал ситуацию с речицким "пришельцем"

13.04.2018 11:10 — Разное | Партизан  
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Напомним, как сообщалось ранее, у жителя Речицы Леонида Сосновского местные медики не смогли своевременно диагностировать гайморит. В итоге гноем разъело кости и хрящи, мужчина стал плохо слышать, видеть и говорить, а позже выяснилось, что гайморит из-за запущенности перерос в онкологию.

Сначала врачи ничего не комментировали, ссылаясь на врачебную тайну. Когда же история получила огласку, с «Нашей Нивой» поговорил главный внештатный ЛОР Гомельской области Александр Черныш.

Он говорит, что обвинять врачей в данном случае неправильно, так как ситуация развивалась, по его словам, несколько иначе.

«Да, сначала мужчина лечился не в ЛОР-отделении речицкой больницы, это правда. Но и гайморита у него не было, там с самого начала была онкология. У него брали биопсию, нужно было верифицировать диагноз после гистологического обследования. Это не за один день делается, поэтому и могло сложиться впечатление, что его «не лечили». 

Замечу, что на повторный осмотр, когда были готовы анализы, он не явился, а пришел уже с конкретными симптомами [запущенной болезни]. В Гомеле же он был уже в онкологическом диспансере. 

Сейчас этот мужчина находится на лечении в речицкой больнице, все необходимое симптоматическое лечение ему оказывается. Сейчас его состояние неплохое, хотя, конечно, о возвращении лица к норме говорить не приходится — речь идет о том, чтобы победить новообразования», — сообщил Черныш.


 
Теги: Гомель
 
 
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Напомним, как сообщалось ранее, у жителя Речицы Леонида Сосновского местные медики не смогли своевременно диагностировать гайморит. В итоге гноем разъело кости и...
 
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