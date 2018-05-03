Нашей Нивой » поговорил главный внештатный ЛОР Гомельской области Александр Черныш. Сначала врачи ничего не комментировали, ссылаясь на врачебную тайну. Когда же история получила огласку, с «» поговорил главный внештатный ЛОР Гомельской области Александр Черныш.





Он говорит, что обвинять врачей в данном случае неправильно, так как ситуация развивалась, по его словам, несколько иначе.





«Да, сначала мужчина лечился не в ЛОР-отделении речицкой больницы, это правда. Но и гайморита у него не было, там с самого начала была онкология. У него брали биопсию, нужно было верифицировать диагноз после гистологического обследования. Это не за один день делается, поэтому и могло сложиться впечатление, что его «не лечили».





Замечу, что на повторный осмотр, когда были готовы анализы, он не явился, а пришел уже с конкретными симптомами [запущенной болезни]. В Гомеле же он был уже в онкологическом диспансере.





Сейчас этот мужчина находится на лечении в речицкой больнице, все необходимое симптоматическое лечение ему оказывается. Сейчас его состояние неплохое, хотя, конечно, о возвращении лица к норме говорить не приходится — речь идет о том, чтобы победить новообразования», — сообщил Черныш.



