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Расписание пасхальных заупокойных богослужений на кладбищах Бреста
13.04.2018 — Разное | Брестская газета
15 апреля
12.00 — кладбища в м-не Речица, в д. Митьки
16 апреля
12.00 — кладбища «Тришинское», «Северное»
16.00 — кладбище в Козловичах
17 апреля
08.00 — кладбище в Козловичах
12.00 — кладбища «Плоска», «Гарнизонное», «Северное»
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Освятить могилы родственников можно будет в течение трех дней - 15, 16 и 17 апреля. Запись Расписание пасхальных заупокойных богослужений на кладбищах Бреста впервые...
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