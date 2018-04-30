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Посевная на Гродненщине набирает темпы

13.04.2018 — Разное | Новае жыцце (Навагрудак)  
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В ряде районов ранними зерновыми уже засеяна четвертая часть площадей, отведенных под эти культуры. 

Второй производственный участок СПК имени Деньщикова Гродненского района. Сюда мы  отправились, чтобы увидеть самим, как проходят весенние полевые работы и ведется сев пшеницы. Опытный механизатор Дмитрий Шапчиц на тракторе «Джон-Дир» с посевным агрегатом с восьми утра в поле. 

Всего яровой клин в хозяйстве составляет почти 4 тысячи гектаров, в том числе 1,5 тысячи гектаров займут зерновые и зернобобовые культуры. Из-за переувлажненности почвы начало посевной значительно сместилось. И теперь в хозяйстве стремятся наверстать упущенное. Все три посевных агрегата задействованы с раннего утра до позднего вечера. Рабочий день длится с 8.00 до 20.00. На период посевной организовано двухразовое горячее питание в поле. 

Посевная на Гродненщине набирает темпы
 

Одновременно с севом ведут подкормку многолетних трав и озимых культур. Хозяйство обеспечено семенами, удобрениями, топливом, техникой. Достаточно и механизаторов. Поэтому, несмотря на сдвинувшиеся сроки, посеять в оптимальные сроки реально, отмечает главный агроном хозяйства Геннадий Эйсмонт. 

Кроме зерновых, ведут сев сахарной свеклы. А после выходных намерены приступить к севу кукурузы на зерно. Радует и то, что состояние озимых культур хорошее. Озимый рапс – ценная кормовая культура – также  хорошо перезимовал. Под ним занято около 430 гектаров. В хозяйстве есть собственный цех по переработке маслосемян. Получают масло и жмых, что позволяет удешевить производство богатых белком кормов и таким образом снизить себестоимость животноводческой продукции. 

В хозяйстве стабильно получают высокие урожаи. В прошлом году урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 88 центнеров с гектара. И в этом году рассчитывают получить не меньше. 

Посевная на Гродненщине набирает темпы
 

Справка 

В целом по области засеяно ранними зерновыми и зернобобовыми культурами 25,6 тысячи гектаров, что составляет 17 процентов к заданию. За день засевается почти 14 тысяч гектаров яровых культур. Овес посеян на 6,5 тысячи гектаров, что составляет 47 процентов к плану, ячмень – на 12,5 тысячи гектаров (15 процентов к плану), пшеница – на 4,7 тысячи гектаров ( 14 процентов к плану). Хозяйства  также ведут сев тритикале, сахарной свеклы, ярового рапса, льна. В Зельвенском и Островецком районе приступили к посадке картофеля.

 

«Гродзенская праўда», grodnonews.by

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Теги: Гродно
 
 
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В ряде районов ранними зерновыми уже засеяна четвертая часть площадей, отведенных под эти культуры.  Второй производственный участок СПК имени Деньщикова...
 
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