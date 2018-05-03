С наступлением весенне-летнего периода на территории Жлобинского района начаты работы по нанесению разметки. Их выполняют специалисты ГП «СМЭП Гомельского облисполкома».

Изношенные за зиму «зебры», стоп-линии и разделительные полосы на улицах города уже стали ярче. Свежая разметка не только обновляет городские дороги, но и делает их безопаснее.

Трудится команда слаженно и профессионально, невзирая на то, что работать приходится в ограниченном городском пространстве, да ещё и с интенсивным движением транспорта. Коммунальные службы и Госавтоинспекция обращаются к водителям, чтобы они были внимательными и осторожными и с пониманием относились к временным неудобствам.

Текст и фото Анны ШМИГИРЁВОЙ.

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