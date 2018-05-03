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В Бресте пьяная мать уронила коляску с 4-месячным малышом. Ребенок в больнице

13.04.2018 15:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Старший помощник прокурора Бреста Татьяна Литвинчук рассказала, что в милицию позвонили очевидцы:

- Малышу своевременно оказана медицинская помощь. Он в детской областной больнице. В ОВД администрации Московского района с заявлением о лишении 31-летней женщины родительских прав обратился дедушка малыша. По данному факту прокуратурой Бреста проводится проверка. Готовится предписание об изъятии малыша из семьи и признании ребенка нуждающимся в государственной защите. Еще до происшествия социально-педагогическим центром Бреста малыш признан находящимся в социально-опасном положении, так как оба родители злоупотребляют спиртным.

 
Теги: Брест
 
 
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Старший помощник прокурора Бреста Татьяна Литвинчук рассказала, что в милицию позвонили очевидцы: - Малышу своевременно оказана медицинская помощь. Он в...
 
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