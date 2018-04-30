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Президент недоволен развитием зимнего спорта в регионах
13.04.2018 15:28 — Разное | Беларусь Сегодня
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Руководителям областей Александр Лукашенко адресовал вопрос:
- Почему на протяжении пяти олимпийских циклов Гродно и Брест не приносят зачетных очков? Почему резко упал вклад Минской области в олимпийскую копилку Беларуси? Ведь я неоднократно говорил, что спорт – «кровное дело» губернаторов.
Отсюда задача главам регионов и всем спортивным руководителям:
- Обратите особое внимание на работу специализированных учебно-спортивных учреждений, обеспеченность инвентарем, комплектование групп. Установите жесткий контроль за работой тренеров. Система их материального стимулирования должна основываться на подготовке конкурентоспособного спортивного резерва и передаче его в высшее звено.
По словам Президента, перспективными атлетами должны заниматься высокопрофессиональные тренерские кадры:
- Задача Министерства и университета физкультуры - целенаправленно и планомерно внедрять передовые методы обучения, в том числе дистанционного, учитывая нагрузку и график студентов-спортсменов. Нужна эффективная схема непрерывной подготовки и повышения квалификации тренеров: обучать в процессе работы, направлять самых талантливых на стажировки за рубеж.
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Фото: БЕЛТА Руководителям областей Александр Лукашенко адресовал вопрос: ...
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