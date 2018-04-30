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Президент недоволен развитием зимнего спорта в регионах

13.04.2018 15:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: БЕЛТА

Руководителям областей Александр Лукашенко адресовал вопрос:

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- Почему на протяжении пяти олимпийских циклов Гродно и Брест не приносят зачетных очков? Почему резко упал вклад Минской области в олимпийскую копилку Беларуси? Ведь я неоднократно говорил, что спорт – «кровное дело» губернаторов.

Отсюда задача главам регионов и всем спортивным руководителям:

- Обратите особое внимание на работу специализированных учебно-спортивных учреждений, обеспеченность инвентарем, комплектование групп. Установите жесткий контроль за работой тренеров. Система их материального стимулирования должна основываться на подготовке конкурентоспособного спортивного резерва и передаче его в высшее звено.

По словам Президента, перспективными атлетами должны заниматься высокопрофессиональные тренерские кадры:

- Задача Министерства и университета физкультуры - целенаправленно и планомерно внедрять передовые методы обучения, в том числе дистанционного, учитывая нагрузку и график студентов-спортсменов. Нужна эффективная схема непрерывной подготовки и повышения квалификации тренеров: обучать в процессе работы, направлять самых талантливых на стажировки за рубеж.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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