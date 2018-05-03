"Там с самого начала была онкология"



Леонид Сосновский

писала о случае в Речице: в редакцию обратился друг рабочего, утверждая, что медики своевременно не диагностировали у Леонида гайморит, в результате чего гноем разъело кости и хрящи, мужчина стал плохо слышать, видеть и говорить.По настоянию сестры он обратился к частным врачам, которые поставили диагноз и рекомендовали хирургическое вмешательство.Сначала врачи ничего не комментировали, ссылаясь на врачебную тайну.Когда же история получила известность, с «Нашей Нивой» поговорил главный внештатный ЛОР Гомельской областиОн говорит, что обвинять врачей в данном случае неправильно, так как ситуация развивалась несколько иначе.сообщил нам Черныш.