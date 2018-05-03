﻿ "Там с самого начала была онкология". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Там с самого начала была онкология"

13.04.2018 14:40 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Леонид Сосновский
Главный ЛОР-врач Гомельской области прокомментировал ситуацию с речицким «пришельцем».

«Наша Нива» писала о случае в Речице: в редакцию обратился друг рабочего Леонида Сосновского, утверждая, что медики своевременно не диагностировали у Леонида гайморит, в результате чего гноем разъело кости и хрящи, мужчина стал плохо слышать, видеть и говорить.

По настоянию сестры он обратился к частным врачам, которые поставили диагноз и рекомендовали хирургическое вмешательство.

Сначала врачи ничего не комментировали, ссылаясь на врачебную тайну.

"Лицом стал как пришелец". Медики своевременно не диагностировали у рабочего гайморит

Когда же история получила известность, с «Нашей Нивой» поговорил главный внештатный ЛОР Гомельской области Александр Черныш.

Он говорит, что обвинять врачей в данном случае неправильно, так как ситуация развивалась несколько иначе.

«Да, сначала мужчина лечился не в ЛОР-отделении речицкой больницы, это правда. Но и гайморита у него не было, там с самого начала была онкология. У него брали биопсию, нужно было верифицировать диагноз после гистологического обследования. Это не за один день делается, поэтому и могло сложиться впечатление, что его "не лечили". Замечу, что на повторный осмотр, когда были готовы анализы, он не явился, а пришел уже с конкретными симптомами [запущенной болезни]. В Гомеле же он был уже в онкологическом диспансере. Сейчас этот мужчина находится на лечении в речицкой больнице, все необходимое симптоматическое лечение ему оказывается. Сейчас его состояние неплохое, хотя, конечно, о возвращении лица к норме говорить не приходится — речь идет о том, чтобы победить новообразования», — сообщил нам Черныш.

"Пришельцу" из Речицы так и не сделали операцию: воспаление переросло в злокачественную опухоль

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный ЛОР-врач Гомельской области прокомментировал ситуацию с речицким "пришельцем".
 
Новости дня
Новости разные
 
Кровавую бойню устроили талибы этим утром в Афганистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика