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"Там с самого начала была онкология"
Леонид Сосновский
По настоянию сестры он обратился к частным врачам, которые поставили диагноз и рекомендовали хирургическое вмешательство.
Сначала врачи ничего не комментировали, ссылаясь на врачебную тайну.
Когда же история получила известность, с «Нашей Нивой» поговорил главный внештатный ЛОР Гомельской области Александр Черныш.
Он говорит, что обвинять врачей в данном случае неправильно, так как ситуация развивалась несколько иначе.
«Да, сначала мужчина лечился не в ЛОР-отделении речицкой больницы, это правда. Но и гайморита у него не было, там с самого начала была онкология. У него брали биопсию, нужно было верифицировать диагноз после гистологического обследования. Это не за один день делается, поэтому и могло сложиться впечатление, что его "не лечили". Замечу, что на повторный осмотр, когда были готовы анализы, он не явился, а пришел уже с конкретными симптомами [запущенной болезни]. В Гомеле же он был уже в онкологическом диспансере. Сейчас этот мужчина находится на лечении в речицкой больнице, все необходимое симптоматическое лечение ему оказывается. Сейчас его состояние неплохое, хотя, конечно, о возвращении лица к норме говорить не приходится — речь идет о том, чтобы победить новообразования», — сообщил нам Черныш.
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Главный ЛОР-врач Гомельской области прокомментировал ситуацию с речицким "пришельцем".
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