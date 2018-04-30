5 важных подробностей о декрете №1

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 31 марта 2018 года №239.

Кого не будут считать тунеядцами?

— Работающих по трудовому договору (контракту);

— ИП, адвокатов, нотариусов, ремесленников, а также занимающихся агротуризмом;

— выполняющих работы по гражданско-правовым договорам;

— тех, кто уплачивает единый налог;

— военнослужащих, сотрудников военизированной организации, имеющих специальные звания, военнообязанных во время прохождения военных или специальных сборов, а также проходящих альтернативную службу;

— творческих работников, статус которых подтверждается творческим союзом или профессиональным сертификатом творческого работника;

— священнослужителей, участников (членов) монастыря, монашеской общины, а также учащихся духовных учебных заведений;

— членов национальных и сборных команд по видам спорта;

— безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости или проходят переобучение от центров занятости;

— тех, кто воспитывает детей до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей;

— получающих образование в дневной форме, а также получающих образование на дому;

— тех, кто занимается производством продукции растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства (за исключением городов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, в том числе строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме;

— спортсменов-учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ, включенных в структуру клубов по видам спорта в виде обособленных структурных подразделений.

Справка: Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Он пришел на смену декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества», или так называемому декрету о тунеядстве. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. Декретом предусмотрен концептуально иной подход, направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости. Предусмотрено, что с 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости.

Какие услуги будут по полной оплачивать иждивенцы?

Не занятые в экономике будут по полному тарифу платить за жилищно-коммунальные услуги и за пользование жилыми помещениями.

Кто будет работать с тунеядцами?

В регионах создадут комиссии, которые будут принимать решения по тем, кто попал под действие декрета о содействии занятости. В их состав войдут депутаты всех уровней, специалисты структурных подразделений районного (городского) исполнительного комитета (местной администрации) (по труду, занятости и социальной защите, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, внутренних дел, образования, идеологии и другие), представители республиканских государственно-общественных объединений, иных общественных объединений.

Председателем комиссии, как правило, будет председатель районного (городского) Совета депутатов, а в местных администрациях — глава администрации района в городе.

Чем будут заниматься эти комиссии?

— Рассматривать заявления тех, кто попал под действие декрета, и членов их семей (в том числе супруга(и), родителей, детей, бабушек и дедушек) о полном или частичном освобождении от оплаты услуг с возмещением затрат;

— организовывать работы по оказанию трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве;

— организовывать и координировать работу заинтересованных органов и организаций по проведению профилактической работы, направленной на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни;

— оказывать консультативную, методическую и правовую помощь по вопросам трудоустройства и (или) самозанятости;

— организовывать работы по информированию (уведомлению) граждан о том, что информация о них содержится в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике;

— формировать списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Совмином РБ, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание;

— координировать широкомасштабную информационную работу по разъяснению социально-трудовых гарантий, предоставляемых государством гражданам, ориентации граждан на осуществление легальной деятельности.

Что смогут предпринимать комиссии?

Комиссия имеет право направлять трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в центры занятости, а также «принимать решения о направлении трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории».

При этом комиссия также сможет запрашивать у госорганов и иных организаций независимо от формы собственности, должностных лиц информацию по вопросам, которые относятся к деятельности комиссии. Кроме того, комиссия может привлекать специалистов и экспертов для подготовки заключений по вопросам, имеющим значение для осуществления своей деятельности.

«Обжалование решений комиссией по координации работы по содействию занятости населения не предусмотрено», — заявил первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович, рассказывая про реализацию норм обновленного тунеядского декрета, сообщает tut.by .

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