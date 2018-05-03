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Западная Двина затопила набережную в центре Витебска (ФОТО)
13.04.2018 16:32 — Разное | Беларусь Сегодня
Сегодня набережная в районе Кировского моста ушла под воду практически полностью. По данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, суточная интенсивность прироста воды в Двине составляет 1-16 см. Ожидается, что в выходные вода все еще будет прибывать, затем начнется спад: в верховье на притоках Двины вода уже убывает на 1-18 см за сутки.
По оценкам специалистов, нынешний паводок на Западной Двине небольшой – уровень подъема воды ниже средних многолетних значений. Самое высокое половодье в Витебске за последние несколько лет было зафиксировано в апреле 2012 года. Тогда вода достигла отметки в 810 сантиметров и полностью затопила устье Витьбы.
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Фото: Сергей ГОЛЕСНИК
Фото: Сергей ГОЛЕСНИК
Фото: Сергей ГОЛЕСНИК
Фото: Сергей ГОЛЕСНИК
Фото: Сергей ГОЛЕСНИК
Фото: Сергей ГОЛЕСНИК
Фото: Сергей ГОЛЕСНИК
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Сегодня набережная в районе Кировского моста ушла под воду практически полностью. По данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей...
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