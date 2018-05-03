﻿ Жители Бешенковичского района могут поучаствовать в конкурсе фотографии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Бешенковичского района могут поучаствовать в конкурсе фотографии

13.04.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)  
Размер текста:
A
A
A
В Год малой родины Учреждение "Витебская областная организационная структура" РГОО "БООР" выступило инициатором и организатором проведения фотоконкурса "Животный мир и охота в Витебской области".

Для привлечения граждан к активной работе по сохранению и воспроизводству живой природы, а также для информирования о деятельности "БООР" и сохранения охотничьих традиций с 1 февраля 2018 года стартовал конкурс фотографии, который будет проходить в четыре этапа: с 1 марта по 31 мая 2018 года – "Животный мир и весенняя охота", с 1 июня по 31 августа 2018 года – "Животный мир и летняя охота", с 1 сентября по 30 ноября 2018 года – "Животный мир и осенняя охота", с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года – "Животный мир и зимняя охота". Фотоконкурс продлится до 28 февраля следующего года.

Бешенковичская районная организационная структура "БООР" приглашает земляков поучаствовать в районном фотоконкурсе, который также пройдёт в четыре этапа. По итогам каждого из них на область будут отправляться по шесть фотографий – три работы, занявшие призовые места в номинации "Животный мир Витебской области", ещё три – в номинации "Охота в Витебской области".

На фотоконкурс принимаются авторские работы, полностью отражающие темы номинаций и соответствующие Закону "Об авторских и смежных правах". Фотоснимки могут быть как цветные, так и чёрно-белые в цифровом формате JPEG, размером не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не меньше 300. Фото необходимо распечатать в формате не менее 20х30 см. Они должны быть без рамок и надписей: название работы и автор указываются на оборотной стороне. На фотоконкурс можно представлять работы в разных жанрах искусства: портрет, пейзаж, коллаж, фотоэтюд и др.

Оранизатор вправе использовать присланные на конкурс фотографии без выплаты авторского гонорара для публикации в СМИ на некоммерческой основе, создания плакатов и иных информационных материалов, демонстрации на фотовыставках и публичных мероприятиях.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Год малой родины Учреждение "Витебская областная организационная структура" РГОО "БООР" выступило инициатором и организатором проведения фотоконкурса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены на бензин на АЗС Беларуси с 14 апреля повысятся на 1 копейку, на дизтопливо – снизятся на 1 копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика