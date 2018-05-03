Жители Бешенковичского района могут поучаствовать в конкурсе фотографии

В Год малой родины Учреждение "Витебская областная организационная структура" РГОО "БООР" выступило инициатором и организатором проведения фотоконкурса "Животный мир и охота в Витебской области".

Для привлечения граждан к активной работе по сохранению и воспроизводству живой природы, а также для информирования о деятельности "БООР" и сохранения охотничьих традиций с 1 февраля 2018 года стартовал конкурс фотографии, который будет проходить в четыре этапа: с 1 марта по 31 мая 2018 года – "Животный мир и весенняя охота", с 1 июня по 31 августа 2018 года – "Животный мир и летняя охота", с 1 сентября по 30 ноября 2018 года – "Животный мир и осенняя охота", с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года – "Животный мир и зимняя охота". Фотоконкурс продлится до 28 февраля следующего года.

Бешенковичская районная организационная структура "БООР" приглашает земляков поучаствовать в районном фотоконкурсе, который также пройдёт в четыре этапа. По итогам каждого из них на область будут отправляться по шесть фотографий – три работы, занявшие призовые места в номинации "Животный мир Витебской области", ещё три – в номинации "Охота в Витебской области".

На фотоконкурс принимаются авторские работы, полностью отражающие темы номинаций и соответствующие Закону "Об авторских и смежных правах". Фотоснимки могут быть как цветные, так и чёрно-белые в цифровом формате JPEG, размером не менее 2400 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не меньше 300. Фото необходимо распечатать в формате не менее 20х30 см. Они должны быть без рамок и надписей: название работы и автор указываются на оборотной стороне. На фотоконкурс можно представлять работы в разных жанрах искусства: портрет, пейзаж, коллаж, фотоэтюд и др.

Оранизатор вправе использовать присланные на конкурс фотографии без выплаты авторского гонорара для публикации в СМИ на некоммерческой основе, создания плакатов и иных информационных материалов, демонстрации на фотовыставках и публичных мероприятиях.