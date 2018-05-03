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В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

13.04.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

ГУДО «Горецкий центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи» организовал необычный мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы «Птица-радость», среди педагогов учреждений дополнительного образования из Могилевской и Витебской областей. В рамках республиканского культурно-образовательного проекта «Беларускае мастацтва і дзеці». 

Подробнее в газете «Горецкий вестник».

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 
 
Ссылка на источник 61
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ГУДО «Горецкий центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи» организовал необычный мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы «Птица-радость», среди...
 
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