|
В Горках вспомнили старинные традиции. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы
13.04.2018 — Разное | Горецкий вестник
ГУДО «Горецкий центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи» организовал необычный мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы «Птица-радость», среди педагогов учреждений дополнительного образования из Могилевской и Витебской областей. В рамках республиканского культурно-образовательного проекта «Беларускае мастацтва і дзеці».
Подробнее в газете «Горецкий вестник».
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГУДО «Горецкий центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи» организовал необычный мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы «Птица-радость», среди...
|
Архив (Разное)
Свежие газеты