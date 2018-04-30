На Гродненщине на республиканский субботник 21 апреля выйдут более 310 тысяч человек

Планируется заработать более 670 тысяч рублей.

Правительство утвердило состав рабочей группы по подготовке и проведению республиканского субботника, руководит ею заместитель премьер-министра Михаил Русый. Сформирована такая рабочая группа и в Гродненской области. Возглавляет ее заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко.

Жители региона будут трудиться на самых разных объектах.

– В Год малой родины особое внимание будет уделено благоустройству населенных пунктов, объектов историко-культурного наследия, ландшафтных заказников. Работы будут вестись в таких знаковых местах, как ансамбль бывшего дворца Хрептовичей в деревне Щорсы, Новогрудский, Любчанский и Гольшанский замки, музей-усадьба М.-К.Огинского в агрогородке Залесье, замка XIV в. в агрогородке Крево и других, – рассказал начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий.

Дворец в Святске, Ольшанка и проспект Лебедева

Коллектив облисполкома будет трудиться на территории дворцово-паркового ансамбля Воловичей в Святске и в лесопарковой зоне в микрорайоне Ольшанка.





В Гродно в субботнике, по предварительным данным, примут участие более ста тысяч человек.

В областном центре высадят более тысячи деревьев. Молодые липы, клены, березы и ясени появятся на проспекте Лебедева, на улицах Химиков и Врублевского, в микрорайоне Фолюш, на втором переулке Дзержинского. Порядок наведут на левонабережной реки Неман, на тропе здоровья. В этот день жители города также займутся благоустройством игровых и спортплощадок в жилых микрорайонах, обустройством клумб. Запланированы работы на территории детского оздоровительного лагеря «Зорька».

Наведут порядок в районах

В день субботника жители всех районов области займутся благоустройством населенных пунктов. К примеру, планируется проведение работ на площадке строительства детского сада в Щучине, в парковых зонах в Дятлово и Новогрудке, в микрорайонах Энка в Слониме и Молодежный в Ивье, в урочище «Сухая» в Ошмянах, на стадионе «Юность» в Кореличах.

Особое внимание отводится благоустройству мест, связанных с историей Первой мировой и Великой Отечественной войн. Планируется провести благоустройство территорий массового захоронения Петралевичская гора и урочище Морги в Слонимском районе, мемориального комплекса «Пороховня» в Волковысском районе, братской могилы советских воинов в деревне Мештовичи Зельвенского района, комплекса Боевой славы в городском поселке Зельва, мемориального комплекса «Звезда» в Кореличском районе, мемориального комплекса «Шауличи» в Волковысском районе и других.





Традиционно будет наводиться порядок на территории детских оздоровительных лагерей во всех районах области.

Сирень от ветеранов, от союза женщин – аллея героинь

Областным координационным советом общественных объединений и политических партий области объявлена областная акция «Сохраним красоту родной земли: в память о прошлом – со взглядом в будущее».

Ветеранская организация в день субботника планирует высадить сирень в честь погибших защитников Отечества, участвуя в акции «Сирень Победы – сад Мира». Активистки Белорусского союза женщин высадят «Аллеи героинь» в честь известных женщин Гродненщины. Представители ОО «Белая Русь», профсоюзных организаций. члены БРСМ намерены заняться благоустройством мемориалов, памятников, обелисков комсомольцам и подпольщикам, наведением порядка в населенных пунктах.

Куда пойдут заработанные средства

50 процентов заработанных средств облисполком перечислит Министерству финансов Республики Беларусь. Они будут направлены на закупку медицинского оборудования для городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Минске.

Другая часть заработанных средств останется в распоряжении облисполкома. Эти деньги решено направить на благоустройство и приведение в надлежащее состояние мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону.

«Гродзенская праўда», grodnonews.by

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