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Могут ли потребовать заплатить за подзарядку телефона в поезде?

13.04.2018 16:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Изобретены шорты для подзарядки телефона
Могут ли потребовать заплатить за подзарядку телефона в поезде?
Услугу по подзарядке гаджетов планируется до конца года внедрить во всех поездах Белорусской железной дороги, сообщили в пресс-центре БЖД: «За последние 10 лет во всех новых и прошедших капитально-восстановительный ремонт вагонах появилась возможность бесплатной подзарядки мобильных устройств.

В то же время на железной дороге эксплуатируется достаточно много вагонов выпуска ранее 2008 г., где пассажирам не доступны розетки 220 V». Пилотный проект по внедрению новой услуги «Подзарядка персональных электронных устройств» был реализован на базе Могилевского вагонного участка в ряде поездов. Информация об услуге размещалась в вагонах в перечне платных услуг. Стоимость услуги рассчитывалась каждым вагонным участком в соответствии с законодательством.

 
Теги: Новости
 
 
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Товарищ в поезде зарядил телефон, а ему принесли квитанцию об оплате. Это законно? В. Ревуцкий, Могилев
 
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