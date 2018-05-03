Могут ли потребовать заплатить за подзарядку телефона в поезде?

В то же время на железной дороге эксплуатируется достаточно много вагонов выпуска ранее 2008 г., где пассажирам не доступны розетки 220 V». Пилотный проект по внедрению новой услуги «Подзарядка персональных электронных устройств» был реализован на базе Могилевского вагонного участка в ряде поездов. Информация об услуге размещалась в вагонах в перечне платных услуг. Стоимость услуги рассчитывалась каждым вагонным участком в соответствии с законодательством.