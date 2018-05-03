|
Жлобинщина: на работу требуются!
13.04.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Жлобинскому ДРСУ № 149 на работу по договору-подряда (временно) требуются:
• дорожные рабочие. Оплата труда согласно штатному расписанию.
Мы находимся по адресу: г .Жлобин, ул. Ленинградская, 17, проезд автобусом № 3 до остановки «ЖД больница».
Телефон для справок 7-71-25.
УНП 400071628
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жлобинскому ДРСУ № 149 на работу по договору-подряда (временно) требуются: • дорожные рабочие. Оплата труда согласно штатному расписанию. Мы находимся...
|
Архив (Разное)
Свежие газеты