Майское тепло придет на Витебщину в выходные

Теплая погода установится в ближайшие дни на территории Витебской области. Об этом сообщили в Филиале «Витебскоблгидромет».









После небольшого похолодания на этой неделе тепло снова возвращается в северный регион Беларуси. Как сообщила инженер-синоптик Наталья Трашкова, уже в эти выходные температурный фон превысит климатическую норму на 2-4 градуса.









В субботу, 14 апреля, днем будет +14…+19, осадков не ожидается. В воскресенье на пару градусов будет прохладнее, но все равно достаточно тепло для апреля, на большей части территории – кратковременные дожди, местами даже грозы. В понедельник также возможны дожди и грозы, однако снова потеплеет, днем воздух прогреется до +15…+20.





В целом, вторую декаду месяца синоптики обещают на 4 градуса теплее обычного. Такая погода скорее характерна для мая.

А вот гидрологической службе рекорды ныне фиксировать не приходится. Весенний паводок в этом году далек от опасно высоких показателей. Более того, половодье ожидается ниже средних многолетних значений.





Как пояснила инженер-гидролог Татьяна Кодинцева, интенсивность подъема уровня воды на Западной Двине на данный момент снизилась, в ближайшие дни ожидается формирование пика половодья с последующим спадом. Притока воды в виде снега (он практически уже везде сошел) и обильных дождей не предвидится. Поэтому можно сказать, угроза большой воды Витебщину миновала.





Фото Дмитрия ОСИПОВА.