В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

В Толочине новое здание Департамента охраны построено по инициативе церкви, чтобы освободить помещение.









Сотрудники Толочинского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь справили новоселье. Здание для милицейского подразделения возведено по инициативе Белорусской православной церкви и благодаря спонсорской помощи. А постройка XIX века, которую ранее занимало отделение охраны, передали Толочинскому Свято-Покровскому женскому монастырю.









На церемонии торжественного открытия здания высокопоставленные гости поздравили личный состав Департамента охраны и жителей Толочинского района с таким знаменательным событием, которого ждали священнослужители и люди в погонах.

По словам министра внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенанта милиции Игоря Шуневича, это уникальный случай в практике Белорусской православной церкви и МВД. Благодаря объединению усилий властей, церкви и общества удалось построить прекрасное здание для служителей закона, а также восстановить историческую справедливость и передать женскому монастырю некогда принадлежавшее ему строение.





– Мы нашли ту золотую середину, которая позволила найти решение и реализовать его, – считает Игорь Анатольевич. – Это партнерство, и это самый цивилизованный способ разрешения подобных вопросов, которые иногда возникают в государстве. Знаменательно, что в пасхальную неделю мы получили такой потрясающий подарок – новое место для работы. Хотелось бы выразить безмерную благодарность игуменье монастыря Анфисе и тем, кто спонсировал и строил это прекрасное здание.





Игорь Шуневич уверен, что новые условия труда позволят личному составу Толочинского отделения Департамента охраны МВД Беларуси еще качественней и эффективней выполнять свою работу. Министр МВД надеется, что подобная практика взаимодействия станет традицией.

Строительство двухэтажного здания началось в 2016 году. Сейчас это комплекс, оснащенный современными техникой и снаряжением, необходимыми для эффективной работы по охране порядка и быстрого реагирования на сообщения о преступлениях.

Здесь имеются актовый и тренажерный залы, комната приема граждан, а на прилегающей территории разместились вольеры для служебных собак (на новое место работы их прибыло четверо, из них один «резервист»), городок для их дрессировки, гаражные боксы, плац. Кстати, в качестве подарка от МВД толочинское отделение получило новый служебный автомобиль.





Вторыми виновниками двойного праздника стали служительницы Свято-Покровского женского монастыря. Им передано историческое здание, принадлежавшее обители с давних времен. Как рассказала настоятельница Толочинского Свято-Покровского женского монастыря игуменья Анфиса, в нем откроют духовно-просветительский центр, где будут обучать детей воскресной школы, а также взрослых. Появится здесь также спортзал и трапезная.

– Мы очень рады, что нашлись неравнодушные люди, которые выделили средства на строительство нового здания для блюстителей порядка, – поделилась игуменья. – Исторически принадлежащее монастырю здание после ремонта сольется с ним в единый комплекс, и это большое чудо. Конечно, низкий поклон министру МВД за то, что он помог в реализации такого большого дела.

















На торжественном мероприятии архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий подчеркнул, что такое событие можно считать историческим не только для района, но и для всей епархии. Это радость для прихожан Толочина и, конечно, для обитателей монастыря. Такие события несут свет, потому что направлены на созидание.













Архиепископ Димитрий напомнил, что 15 августа витебская милиция как преемница губернской милиции будет праздновать 100-летие своего образования. Он привел в пример отважные действия милиционеров в Великой Отечественной, которые первыми встречали врага, а также их мужество и героизм, проявленные при ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Архиепископ верит, что нынешнее поколение блюстителей порядка проявит себя с лучшей стороны.













На торжественной церемонии открытия здания также в присутствии начальника Департамента охраны МВД Беларуси генерал-майора милиции Сергея Хоменко, зампредседателя областного Совета депутатов, председателя комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома Александра Христофорова, а также представителей местной власти, руководителей и личного состава Департамента охраны Витебской области были вручены заслуженные награды.

Фото Алеси ПУШНЯКОВОЙ.