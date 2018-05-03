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В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

13.04.2018 16:58 — Разное | Витебские вести  
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В Толочине новое здание Департамента охраны построено по инициативе церкви, чтобы освободить помещение.

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

Сотрудники Толочинского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь справили новоселье. Здание для милицейского подразделения возведено по инициативе Белорусской православной церкви и благодаря спонсорской помощи. А постройка XIX века, которую ранее занимало отделение охраны, передали Толочинскому Свято-Покровскому женскому монастырю.

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

На церемонии торжественного открытия здания высокопоставленные гости поздравили личный состав Департамента охраны и жителей Толочинского района с таким знаменательным событием, которого ждали священнослужители и люди в погонах.

По словам министра внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенанта милиции Игоря Шуневича, это уникальный случай в практике Белорусской православной церкви и МВД. Благодаря объединению усилий властей, церкви и общества удалось построить прекрасное здание для служителей закона, а также восстановить историческую справедливость и передать женскому монастырю некогда принадлежавшее ему строение.

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

– Мы нашли ту золотую середину, которая позволила найти решение и реализовать его, – считает Игорь Анатольевич. – Это партнерство, и это самый цивилизованный способ разрешения подобных вопросов, которые иногда возникают в государстве. Знаменательно, что в пасхальную неделю мы получили такой потрясающий подарок – новое место для работы. Хотелось бы выразить безмерную благодарность игуменье монастыря Анфисе и тем, кто спонсировал и строил это прекрасное здание.

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

Игорь Шуневич уверен, что новые условия труда позволят личному составу Толочинского отделения Департамента охраны МВД Беларуси еще качественней и эффективней выполнять свою работу. Министр МВД надеется, что подобная практика взаимодействия станет традицией.

Строительство двухэтажного здания началось в 2016 году. Сейчас это комплекс, оснащенный современными техникой и снаряжением, необходимыми для эффективной работы по охране порядка и быстрого реагирования на сообщения о преступлениях.

Здесь имеются актовый и тренажерный залы, комната приема граждан, а на прилегающей территории разместились вольеры для служебных собак (на новое место работы их прибыло четверо, из них один «резервист»), городок для их дрессировки, гаражные боксы, плац. Кстати, в качестве подарка от МВД толочинское отделение получило новый служебный автомобиль.

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

Вторыми виновниками двойного праздника стали служительницы Свято-Покровского женского монастыря. Им передано историческое здание, принадлежавшее обители с давних времен. Как рассказала настоятельница Толочинского Свято-Покровского женского монастыря игуменья Анфиса, в нем откроют духовно-просветительский центр, где будут обучать детей воскресной школы, а также взрослых. Появится здесь также спортзал и трапезная.

– Мы очень рады, что нашлись неравнодушные люди, которые выделили средства на строительство нового здания для блюстителей порядка, – поделилась игуменья. – Исторически принадлежащее монастырю здание после ремонта сольется с ним в единый комплекс, и это большое чудо. Конечно, низкий поклон министру МВД за то, что он помог в реализации такого большого дела.

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

На торжественном мероприятии архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий подчеркнул, что такое событие можно считать историческим не только для района, но и для всей епархии. Это радость для прихожан Толочина и, конечно, для обитателей монастыря. Такие события несут свет, потому что направлены на созидание.

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

Архиепископ Димитрий напомнил, что 15 августа витебская милиция как преемница губернской милиции будет праздновать 100-летие своего образования. Он привел в пример отважные действия милиционеров в Великой Отечественной, которые первыми встречали врага, а также их мужество и героизм, проявленные при ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Архиепископ верит, что нынешнее поколение блюстителей порядка проявит себя с лучшей стороны.

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

В Толочине историческая постройка вернулась местному монастырю с возведением нового здания для Департамента охраны

На торжественной церемонии открытия здания также в присутствии начальника Департамента охраны МВД Беларуси генерал-майора милиции Сергея Хоменко, зампредседателя областного Совета депутатов, председателя комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома Александра Христофорова, а также представителей местной власти, руководителей и личного состава Департамента охраны Витебской области были вручены заслуженные награды.

Фото Алеси ПУШНЯКОВОЙ.

 
 
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В Толочине новое здание Департамента охраны построено по инициативе церкви, чтобы освободить помещение.
 
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