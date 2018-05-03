Слуцкий мясокомбинат: о модернизации, зарплатах, «ссобойках» и хищениях





Слуцкий мясокомбинат вышел на стабильную прибыльную работу, на предприятие приходят молодые специалисты, а за хищение продукции работников будут увольнять. Об этом и не только рассказало сайту SlutskGorod руководство предприятия.

— Ежемесячно у нас перерабатывается более 2500 тонн скота, выпускается более 300 тонн полуфабрикатов, более 500 тонн колбасных изделий, более 100 туб. мясных консервов. Всего производится более 200 наименований продукции.

Благодаря оснащению современным оборудованием от ведущих фирм мира, свежему экологическому сырью и строгому ветеринарно–санитарному контролю удалось добиться оптимального соотношения цены и качества выпускаемой продукции. Это обеспечивает постоянство партнерских отношений и привлекает к сотрудничеству новых покупателей.

На Слуцком мясокомбинате постоянно проводится активная работа по улучшению качества выпускаемой продукции и расширению ее ассортимента. Устанавливается современное оборудование в цехах, что позволяет улучшить санитарно–гигиенические показатели продуктов, увеличить их сроки годности, совершенствовать их внешний вид и вкусовые качества.

Средняя номинальная зарплата на предприятии к концу 2017 года превысила 660 рублей, что на 12% больше, чем в 2016 году.

Однако комбинат не собирается останавливаться на достигнутом

Желая идти в ногу со временем, предприятие постоянно разрабатывает и запускает в производство новые виды продукции с высокой пищевой ценностью, проводит непрерывную работу над улучшением товарного вида и увеличением сроков годности мясных изделий.

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» является постоянным участником международных выставок и конкурсов в Беларуси, России и других странах СНГ. С гордостью можно сказать, что продукция Слуцкого мясокомбината регулярно завоевывает различные награды не только в нашей стране, но и за ее пределами. Кубки, дипломы и медали предприятие получает за неизменно высокое качество и широкий ассортимент продукции.

Налажены партнерские связи со странами-экспортерами, куда ОАО «Слуцкий мясокомбинат» поставляет продукцию.

Инвестиционная деятельность предприятия на ближайшее время направлена на модернизацию производства и замену морально–устаревшего оборудования, на обновление основных производственных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, новых методов разделки сырья и автоматизации управления технологическими процессами. Данный шаг позволит предприятию в дальнейшем улучшать качество выпускаемой продукции, перераспределить сырье на выпуск более востребованной продукции с конкурентоспособной ценой.

НА ОАО «Слуцкий мясокомбинат» работают более тысячи сотрудников. Как известно, только сейчас предприятие вышло на стабильную прибыльную работу - с 1 декабря 2017 года мы вернулись к пятидневной рабочей неделе, заработная плата выплачивается вовремя, улучшены экономические и финансовые показатели, работники осуществляют свою трудовую деятельность в комфортных и безопасных условиях.

Во главу стабильности мясокомбината ставится качество выпускаемой продукции

Соблюдение санитарно–ветеринарных норм и правил является обязательным условием для всех работников ОАО «Слуцкий мясокомбинат». Вопрос соблюдения вышеуказанных норм находится на особом контроле у руководства. Все сотрудники предприятия письменно ознакомлены с инструкциями, при трудоустройстве на комбинат специалист ОПВК знакомит под роспись с правилами по соблюдению санитарных норм, разъясняет все нюансы. Кроме этого, в правилах внутреннего трудового распорядка и контрактах прописано об обязательном исполнении санитарных норм всеми работниками.

В ОАО «Слуцкий мясокомбинат» создана санитарная комиссия, которая регулярно посещает производственные подразделения с целью контроля соблюдения санитарного состояния. Не так давно в ходе мониторинга было выявлено, что работниками нарушаются санитарные нормы и правила: участились случаи проноса на предприятие «ссобоек», что является явным нарушением. В связи с этим было принято решение усилить контроль за соблюдением работниками санитарных норм и правил. В цехах есть категорически запрещено, и люди это знают, но тем не менее пытались нарушать.

На предприятии работает производственная столовая, которую могут посещать все работники мясокомбината согласно утвержденному графику с учетом режима работы структурных подразделений. Стоимость комплексного обеда составляет до 2 рублей, а работники могут рассчитываться как за наличный и безналичный расчет, так и используя электронный пропуск. В столовой разработано диетическое (постное) меню, работают профессиональные повара. В дневное время столовую могут посещать и гости.

Конечно, посещать столовую или нет – право каждого работника, но и нарушать санитарные нормы и правила никто не будет.

Подчеркнём, что запрет приносить «ссобойки» на производство - это не прихоть руководства, а требования действующих норм санитарного законодательства (Постановление Минсельхозпрода РБ от 24 июня 2008 №62) - пункт 162 настоящего постановления запрещает приносить пищу из дома и обедать в цехах. Помимо работы столовой, для этих целей обустроены комнаты приёма пищи в котельной, в компрессорном цеху и в санитарной бойне мясожирового цеха.

Недавно наш мясокомбинат отметил 40-летие

На смену мастерам–профессионалам, которые проработали всю жизнь на предприятии, вышедшим на пенсию, прибыли молодые специалисты. В этом году мы наблюдаем самый большой за последнее время приток молодых специалистов. К нам прибыли специалисты–выпускники Могилевского государственного университета продовольствия, Гродненского аграрного технологического университета, Витебской Ордена Знак Почета Академии ветеринарной медицины и других учреждений. Все молодые специалисты были обеспечены общежитием.

Что касается хищений материальных ценностей, то на профсоюзной конференции, прошедней в начале апреля, было принято решение, что совершение работником хищения материальных ценностей влечет за собой расторжение трудовых отношений и является несовместимым с дальнейшей работой в организации.

Сегодня мясокомбинат – это настоящий холдинг, работа которого начинается с поля и заканчивается поставкой готовой продукции на прилавки магазинов. Полностью перерабатывая собственное сырье, мясокомбинат стал производством с полностью законченным технологическим циклом.

Вкусные и качественные мясные продукты, которые радовали бы даже самых изысканных покупателей, невозможно создать без тех знаний и умений, которыми обладают настоящие профессионалы своего дела. На Слуцком мясокомбинате работает единая команда во главе с грамотным и требовательным руководителем, и каждый из нас вносит свой вклад в общий успех предприятия.

Заместитель генерального директора по кадровой и идеологической работе

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» Нимера Светлана Анатольевна