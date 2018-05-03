Будут ли в Литве работать магазины на выходных?

Как сообщают литовские СМИ, в парламенте уже не раз выдвигали идею ограничить работу торговых центров в праздничные дни. В 2016-м предлагали внести в Трудовой кодекс запрет на работу магазинов 1 января, 16 февраля, 11 марта, 6 июля, а также в первый день Рождества и Пасхи. Пока решение не принималось из-за нехватки данных.
- Мы договорились собрать больше данных, углубиться в ожидания покупателей и потребителей, в потребности работников и вернуться к этому вопросу в мае, - сказал президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас СУТКУС.