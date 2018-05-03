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В преддверии Радуницы: белорусов пустят в закрытые зоны без специальных документов

13.04.2018 17:22 — Разное | ОНТ  
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Посетить места захоронения родных станет ещё проще. 

К примеру, жители приграничья могут посетить могилы предков на территории другого государства по упрощённой схеме – дополнительные пункты пропуска на границах уже открыты. А в Гомельской области упростили режим и в так называемой зоне отчуждения – сюда не нужны специальные разрешения. Чтобы белорусы могли заранее привести в порядок могилы родных и близких, уже в ближайшие дни в столице пустят более 240 дополнительных единиц транспорта.

Александр Каптюх, начальник отдела пассажирских перевозок ГУ «Столичный автотранспорт и связь»: «10 и 11 апреля увеличился пассажиропоток к местам захоронения, поэтому добавляемпорядка 15-20 единиц по всем направлениям. Планируется отправление автобусов по мере накопления. Последние отправления будут строго по расписанию. Расписание на нашем сайте и в местах парковки автомашин».

На усиленную службу перешли сотрудники милиции. За порядком на улицах будет следить патруль. А за безопасность на дорогах следят сотрудники ДПС – уже сегодня инспекторы несут службу в усиленном режиме, чтобы предотвратить образование заторов.

 
 
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