"Свадьба мечты", шоу "Импровизация", фигурное катание. Куда сходить в выходные в Витебске

В эти длинные выходные можно побывать на маркете «Свадьба мечты», послушать весеннюю акустику и сходить всей семьей на выставку «нескучной науки». Ценителей фигурного катания приглашают на турнир «Северная звезда», специальным гостем которого станет прославленная олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Шоу от свадебных организаторов, городская ярмарка

На втором уровне ТРЦ «ТриО» в воскресенье с 11.00 до 19.00 проведут ярмарку «Свадьба твоей мечты». Специалисты сферы развлечений и красоты расскажут о модных новинках, устроят мастер-классы, дефиле в свадебных платьях, сборы невесты и экспресс-прически, разыграют сертификаты. Будут работать фотозоны и ярмарка свадебных аксессуаров и украшений. В 18.00 начнется световое представление. Вход свободный. Подробности — в группе во «ВКонтакте».





В эту субботу, а также 28 апреля, в городах и райцентрах Витебской области развернутся весенние сельскохозяйственные ярмарки. Можно будет приобрести овощи и фрукты, садово-огородный инвентарь, саженцы, минеральные удобрения и стройматериалы.

Комедийное шоу «Импровизация» и апрельская акустика от Тараса Опарика

В субботу в 19.00 перед витебской публикой в КЗ «Витебск» впервые представят комедийное шоу «Импровизация» — спонтанный и оригинальный проект ComedyClub. Непредсказуемые ситуации, нелепые истории и абсолютно абсурдные образы — вот то, что предстоит примерить на себя участникам проекта. Инфолиния: 8 0212 67-22-92, кассы: 8 0212 63-93-92. Билеты: от 42,5 до 102,5 рубля. Приобрести можно в кассах города и онлайн .

В пятницу в арт-пабе «Торвальд» с 19.00 до 21.00 сыграет рок-поэт Тарас Опарик (лидер групп «Планета всех», Вилейка). Билет — 7 рублей. Справки по телефону: +375 29 710−57−36 и в группе во «ВКонтакте» .

«Пары на Канары» и слет коллекционеров

Редкие открытки, марки, значки, монеты, банкноты представят на весеннем слете коллекционеров в комплексе «Золотое кольцо Витебска «Двина» в воскресенье с 10.00 до 15.00. Для зрителей вход бесплатный. Телефон для справок: 8 0212 66-25-84.

Реалити-шоу «Пары на Канары» — это первое белорусское семейное реалити-шоу. Молодые пары отправились в заморское приключение и прошли через экстремальные испытания в борьбе за главный приз — путевку на Канарские острова.

В воскресенье в 17.00 в ресторане «Северная столица» (ул. Ленина, 53) устроят показ всех серий 2 сезона шоу до официальной трансляции по телевидению. Гостей мероприятия ожидает праздничный фуршет, шампанское, фото- и видеосъемка, вечеринка и знакомство с участниками проекта. Вход бесплатный, по спискам, стоимость фуршета — 30 рублей. Инфолиния: +375 29 899−38−25, группа во «ВКонтакте» .





Открытое первенство по фигурному катанию на коньках «Северная звезда»

В соревнованиях в Ледовом дворце 14 и 15 апреля примут участие более 170 спортсменов из всех областей Беларуси, а также из России и Литвы. Специальным гостем турнира станет олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду, неоднократная победительница мировых и европейских чемпионатов Наталья Бестемьянова.

Торжественное открытие соревнований с участием прославленной фигуристки запланировано на 14 апреля, 11.00. Церемония награждения и творческая встреча с Натальей — в 17.00. Вход свободный. Подробное расписание — по ссылке .

Справки по телефону: 8 0212 60-15-69 (уточните, чтобы вас соединили с работниками Ледового дворца).



Наталья Бестемьянова в паре с Андреем Букиным на шоу «Танцы на льду». Фото сайта showcitylive.com

«Играндия», детский показ мод, «интересная наука»

Узнать экспериментальным путем, на чем удобнее сидеть: на гвоздях или бильярдных шарах, как предметы могут катиться вверх, увидеть магнитное поле, пострелять из большой воздушной пушки можно на выставке музея интересной науки «Галилей». Она разместилась в Музее истории частного коллекционирования (пр-т Фрунзе, 13) до 15 июня, работает ежедневно, кроме вторника, с 10.00 до 18.00. Билеты: детский — 4 рубля, взрослый — 5 рублей, для групп от 10 человек — 3,5 рубля с человека. Справки по телефону: 8 0212 60-15-21.





В субботу в 11.00 стартует познавательно-игровая программа «Играндия» в комплексе «Золотое кольцо Витебска «Двина». В программе: игры, конкурсы, спортивные соревнования, показательные выступления клуба каратэ кёкусинкайкан «Двина» и мастер-классы. Вход — 2 рубля, детям до 3 лет бесплатно.

В магазине FUNtastik в ТРЦ «ТРиО» в выходные с 11.00 до 13.00 можно бесплатно протестировать новые игры. В субботу будут запускать вертолет, а в воскресенье соревноваться на скорость сопоставления фигурок в развивающей игрушке Perfection. Подробнее — здесь .

Ежегодный детский показ моды Fashion child 2018 пройдет в воскресенье в 13.00 в кафе «Граф Суворов» (ул. Суворова, 28). Стоимость билета — 10 рублей с человека, количество мест ограничено. Подробности — в группе во «ВКонтакте».

В другом кафе — «Арена-пицца» (пр-т Строителей, 3−3) — в этот же день в 12.00 устроят развлекательную программу для маленьких гостей «Строим лего вместе с нами». Билет — 10 рублей. Запись по телефону: +375 33 305−20−22.

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