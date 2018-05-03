﻿ У Брестского музколледжа появится собственное общежитие. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Брестского музколледжа появится собственное общежитие

13.04.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

У Брестского государственного музыкального колледжа им. Г.Ширмы появится собственное общежитие, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Сергей Панасюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54766.php

У Брестского музколледжа появится собственное общежитие

"Согласно поручению Президента высшие и средние специальные учреждения должны быть обеспечены общежитиями. Пять лет назад свое общежитие получил Барановичский музыкальный колледж, в прошлом году - Пинский колледж искусств. Остался музколледж в Бресте. В 2017-м для него было подобрано здание, а затем передано на баланс главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи", - отметил Сергей Панасюк. Проект реконструкции здания по ул.Брестских дивизий под общежитие включен в областную инвестиционную программу. В текущем году будет изготовлена проектно-сметная документация объекта, после чего специалисты смогут приступить к работам.

Общежитие музыкального колледжа разместится в двухэтажном здании 1918 года постройки, которое является историко-культурной ценностью. Предварительно, оно будет рассчитано на 160 мест для учащихся и 50 - для преподавателей. Кроме того, там планируется оборудовать несколько репетиционных классов.

В Брестском музыкальном колледже обучаются 192 человека, в том числе 113 иногородних. Приезжие ребята обеспечиваются местами в общежитиях других средних специальных учреждений города, им возмещаются расходы по найму съемного жилья. Некоторые юноши и девушки живут у родственников.

"В колледже им. Ширмы всегда есть конкурс при поступлении. Но мы рассчитываем, что с введением общежития поток желающих учиться увеличится. Потому что родители стараются выбрать для детей учебные заведения с развитой инфраструктурой", - резюмировал замначальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Брестского государственного музыкального колледжа им. Г.Ширмы появится собственное общежитие, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Антибиотики при малейшей простуде? Это может сыграть с человечеством злую шутку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика