У Брестского музколледжа появится собственное общежитие

У Брестского государственного музыкального колледжа им. Г.Ширмы появится собственное общежитие, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Сергей Панасюк.



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"Согласно поручению Президента высшие и средние специальные учреждения должны быть обеспечены общежитиями. Пять лет назад свое общежитие получил Барановичский музыкальный колледж, в прошлом году - Пинский колледж искусств. Остался музколледж в Бресте. В 2017-м для него было подобрано здание, а затем передано на баланс главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи", - отметил Сергей Панасюк. Проект реконструкции здания по ул.Брестских дивизий под общежитие включен в областную инвестиционную программу. В текущем году будет изготовлена проектно-сметная документация объекта, после чего специалисты смогут приступить к работам.

Общежитие музыкального колледжа разместится в двухэтажном здании 1918 года постройки, которое является историко-культурной ценностью. Предварительно, оно будет рассчитано на 160 мест для учащихся и 50 - для преподавателей. Кроме того, там планируется оборудовать несколько репетиционных классов.

В Брестском музыкальном колледже обучаются 192 человека, в том числе 113 иногородних. Приезжие ребята обеспечиваются местами в общежитиях других средних специальных учреждений города, им возмещаются расходы по найму съемного жилья. Некоторые юноши и девушки живут у родственников.

"В колледже им. Ширмы всегда есть конкурс при поступлении. Но мы рассчитываем, что с введением общежития поток желающих учиться увеличится. Потому что родители стараются выбрать для детей учебные заведения с развитой инфраструктурой", - резюмировал замначальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи.