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На перекрёстке ул. Махновича и ул. Варшавское шоссе началась реконструкция - фото
13.04.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
По информации ГАИ г. Бреста с апреля по июль 2018 года в городе Бресте будет производиться модернизация Варшавского шоссе на участке пересечения с бульваром Шевченко и улицей Махновича.
Запланировано выполнение работ по расширению проезжей части дороги, устройству велодорожки и пешеходных тротуаров.
В конце прошлого года здесь была выполнена первая очередь работ -
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По информации ГАИ г. Бреста с апреля по июль 2018 года в городе Бресте будет производиться модернизация Варшавского шоссе на участке пересечения с бульваром...
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