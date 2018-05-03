На перекрёстке ул. Махновича и ул. Варшавское шоссе началась реконструкция - фото

По информации ГАИ г. Бреста с апреля по июль 2018 года в городе Бресте будет производиться модернизация Варшавского шоссе на участке пересечения с бульваром Шевченко и улицей Махновича.



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Запланировано выполнение работ по расширению проезжей части дороги, устройству велодорожки и пешеходных тротуаров.



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В конце прошлого года здесь была выполнена первая очередь работ - заменили световые опоры на их современный вариант, установили светодиодные лампы для более эффективного освещения участка. Ещё раньше тут была добавлена полоса для поворота в сторону моста.