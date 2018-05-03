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На перекрёстке ул. Махновича и ул. Варшавское шоссе началась реконструкция - фото

13.04.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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По информации ГАИ г. Бреста с апреля по июль 2018 года в городе Бресте будет производиться модернизация Варшавского шоссе на участке пересечения с бульваром Шевченко и улицей Махновича.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54764.php

На перекрёстке ул. Махновича и ул. Варшавское шоссе началась реконструкция - фото

Запланировано выполнение работ по расширению проезжей части дороги, устройству велодорожки и пешеходных тротуаров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54764.php

На перекрёстке ул. Махновича и ул. Варшавское шоссе началась реконструкция - фото

В конце прошлого года здесь была выполнена первая очередь работ - заменили световые опоры на их современный вариант, установили светодиодные лампы для более эффективного освещения участка. Ещё раньше тут была добавлена полоса для поворота в сторону моста.

 
Теги: Брест
 
 
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По информации ГАИ г. Бреста с апреля по июль 2018 года в городе Бресте будет производиться модернизация Варшавского шоссе на участке пересечения с бульваром...
 
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