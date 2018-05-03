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22 апреля в Бресте пройдет четвертая профессиональная IT конференция SETCON 2018

13.04.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Первая SETCON прошла в Бресте в 2015 году, за это время она превратилась в полноценное сообщество профессионалов IT-сферы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54761.php

22 апреля в Бресте пройдет четвертая профессиональная IT конференция SETCON 2018

К участию приглашены сотрудники IT компаний Бреста, а также студенты инженерных специальностей. Ожидается 250 слушателей.

В трех потоках выступят 16 докладчиков из Бреста и Минска. Поговорят о том, что сегодня волнует каждого, кто работает в IT. На примере реальных проектов спикеры поделятся опытом с коллегами, расскажут об инновационных решениях и обсудят перспективы развития сферы в Беларуси.

Темы докладов затронут все профессиональные направления: инжиниринг, тестирование, архитектуру. Отдельный доклад посвящен вкладу IT компаний в образование детей на примере волонтерского проекта eKids, где школьников обучают азам программирования на Scratch.

Организатором конференции является профессиональное сообщество IT SHARK, партнеры: EPAM, IT школа MY IT, SEAVUS, SmartexLab. Информационный партнер: Dev.by.

Когда: 22.04.2018, начало в 11:00

Где: Брест, IBC, ул. Лейтенанта Рябцева, 124 (здание кафе 11:11)

Контакты для аккредитации:

Ксения Рабчинская, специалист по коммуникациям EPAM

Телефон: +375 29 124 63 34

Email: Kseniya_Rabchynskaya@epam.com

Теги: Брест, Минск
 
 
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Первая SETCON прошла в Бресте в 2015 году, за это время она превратилась в полноценное сообщество профессионалов IT-сферы. К участию приглашены сотрудники IT компаний...
 
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