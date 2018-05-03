Прогноз погоды на 14 апреля

К концу недели в большинстве стран Европы установилась очень тёплая погода – местами среднесуточная температура воздуха превысила норму на 6-8 градусов. В некоторых странах даже побиты рекорды! У нас пока всё в пределах около климатической нормы, умеренно тепло и без осадков.

Весна дала небольшой сбой из-за вторжения арктического холода. Но тепло возвращается. К сожалению, в сопровождении кратковременных дождей, гроз и порывистого ветра. На смену скандинавскому прохладному антициклону придут атмосферные фронты из Западной Европы, неся тёплый и влажный воздух.

Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Поэтому можно смело надевать кроссовки и лёгкие ветровки, а затем бежать на природу за витамином D. А вот жителям западных районов страны придётся взять зонты и надеть дождевики. Там пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный порывистый. Температура в ночные и утренние часы от 0…+6, в юго-западных районах до +11, днём она повысится до 20 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днём слабо падать.

В последующие дни погодой будут руководить атмосферные фронты и тёплые, неустойчивые воздушные массы, поступающие из Западной Европы. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Ночью и утром слабый туман. А температура воздуха будет уверенно стремиться вверх и с каждым днём повышаться. В начале следующей недели днём до 22 тепла, а по юго-западу до 25.

13 апреля погода не всегда радовала теплом. Так, в 1986 году в Лынтупах Витебской области термометры показывали почти –11. А в 1972 в Бресте воздух прогревался до летних значений, было +25. В 1998 же заливало Гомель – там выпало 43 мм осадков, то есть 43 литра на квадратный метр.

Не забудем и о народных приметах. Сегодняшний день в народе называли Ипатий. Примечали, если сегодня день солнечный, то тёплая погода простоит ещё долго, а лето будет жарким. Хочется верить, но поживём – увидим.