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Силовики не комментируют информацию о задержании главы Гомельского района

13.04.2018 17:38 — Разное | UDF  
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Фото: Pixabay
Правоохранительные органы не подтверждают, но и не отрицают информацию СМИ о задержании председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы, но с официального сайта исполкома исчезла его фамилия, там есть только данные о его должностных обязанностях.

"В производстве областного управления уголовного дела в отношении данного лица нет", — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Официальный представитель УВД Гомельской области Виталий Пристромов отказался от комментариев по поводу информации, распространенной СМИ о задержании Ситницы. "Информацию СМИ о его задержании не комментирую", — заявил Пристромов Sputnik в пятницу.

В Гомельском райисполкоме также не прокомментировали данную информацию. Ряд местных интернет-порталов сообщили, что Ситница уже несколько дней не появляется на работе, что в отношении него правоохранительные органы проводят проверку.

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Теги: Гомель
 
 
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Правоохранительные органы не подтверждают, но и не отрицают информацию СМИ о задержании Александра Ситницы.
 
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