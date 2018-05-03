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Силовики не комментируют информацию о задержании главы Гомельского района
Фото: Pixabay
"В производстве областного управления уголовного дела в отношении данного лица нет", — сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Официальный представитель УВД Гомельской области Виталий Пристромов отказался от комментариев по поводу информации, распространенной СМИ о задержании Ситницы. "Информацию СМИ о его задержании не комментирую", — заявил Пристромов Sputnik в пятницу.
В Гомельском райисполкоме также не прокомментировали данную информацию. Ряд местных интернет-порталов сообщили, что Ситница уже несколько дней не появляется на работе, что в отношении него правоохранительные органы проводят проверку.
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Правоохранительные органы не подтверждают, но и не отрицают информацию СМИ о задержании Александра Ситницы.
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